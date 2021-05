KSČM jedná o volebním sjezdu v létě, rozhodne ústřední výbor 29. května

Pro sjezd by tak platila jiná pravidla než na dubnovém zasedání ústředního výboru, kde předseda Vojtěch Filip ustál hlasování o svém odvolání. Pro byla sice většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopředsedové KSČM, výbor vzal jen na vědomí už dříve podanou rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně.

Při řádném volebním sjezdu, který komunisté od loňského dubna kvůli epidemii několikrát odložili, by nebylo o odvolání dosavadního vedení třeba hlasovat, ke zvolení nového by pak nebylo nutné získat dvoutřetinovou podporu.

Pokud by ústřední výbor požadavku na svolání sjezdu vyhověl, hlasování o novém vedení by se podle stanov muselo uskutečnit do dvou měsíců. Kvůli prázdninám by ale komunisté chtěli jednání stihnout v červnu. Podle mluvčí Heleny Grofové nabídlo brněnské Výstaviště termín 19. června, jde zatím ale pouze o jednu z variant. Nového předsedu by tak komunisté volili necelé čtyři měsíce před říjnovými sněmovními volbami. "Jedna část říká, že bychom se měli soustředit na volby, a druhá říká, abychom měli dobrý výsledek, tak potřebujeme nové vedení, to je argumentace dvou skupin u nás," uvedl Šimůnek k strategickému rozhodnutí.

Filip po dubnovém pokusu o odvolání uvedl, že KSČM nechce v podzimních volbách klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Pád preferencí strany se podle Filipa zastavil. Podle posledních volebních modelů KSČM nyní osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory.

Filip vede stranu přes 15 let, při dubnovém hlasování o jeho odvolání bylo pro 46 hlasů ze 78 přítomných. Podle stanov ale bylo třeba pro odvolání předsedy nejméně 60 hlasů, tedy dvoutřetinová většina ze všech 90 členů ústředního výboru. Filip míní, že mandát vedení strany je dostatečně silný. Dodal tehdy, že svou funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat v listopadu, tedy až po volbách.