KSČM se podle Filipa nebude účastnit jednání o nedůvěře vládě

"Vláda naši důvěru sice nemá, ale pravicové strany v čele s ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých, lidovci a Piráty už vůbec ne. Tohoto zbytečného divadla se už proto nebudeme účastnit a odcházíme pracovat pro občany," uvedl šéf komunistů.

Filip připomenul, že před více než měsícem komunisté vypověděli dohodu s ANO o toleranci současného kabinetu, neboť nebyly dodrženy sliby. "Důvěryhodnost vlády se vytratila, nenecháme se opíjet rohlíkem," řekl předseda. Po dubnovém vypovězení tolerance ale Filip řekl, že při hlasování o nedůvěře vládě se komunisté vysloví proti kabinetu.

Z opětovného nástupu vlády pravice ovšem Filipa "jímá hrůza". Na adresu pravicových politiků použil mimo jiné termín "zaprodanci" a připomínal kauzy například z dob privatizace.

Komunisté se vymezili proti vládě i opozici, vysvětlil Filip

Podle zjišťování KSČM fandí rozhodnutí klubu opustit při dnešním jednání Sněmovny o nedůvěře vládě, a fakticky tak menšinový kabinet podpořit, 80 procent lidí. Vysvětlování před volbami bude docela jednoduché, řekl novinářům předseda KSČM Vojtěch Filip potom, co poslanci jeho strany opustili jednací sál dolní komory. Největší váhu podle něj komunisté při rozhodování dali tomu, aby se co nejvíc odlišili od svolavatelů schůze - koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty, ale současně ukázali, že vláda jejích důvěru nemá.

I přes dnešní rozhodnutí Filip věří v dobrý výsledek říjnových sněmovních voleb. Současně zopakoval, že na listopadovém sjezdu se už nebude ucházet o stranickou funkci. Do voleb jde na jihočeské kandidátce, protože bude dál pracovat pro stranu.

Rozhodnutí KSČM zdůvodnil mimo jiné tím, že opoziční strany komunisty při jednáních neoslovily. "Nepamatuji si, že by mne v této otázce vyzval k jednání předseda kterékoli strany koalice Spolu nebo Pirátů a STAN. To je ale jejich problém, když nechtějí mít výsledek, tak se s tím musejí smířit oni. Samozřejmě, že budou vzteklí, s tím počítám," uvedl. Komunisté už podle něj deklarovali nedůvěru kabinetu, když v dubnu vypověděli toleranční dohodu. "To vláda ví, takže nevidím důvod, proč bychom měli sekundovat návrhům pravicové opozice, která nepředkládá žádné řešení," dodal. Spolu a Piráti se STAN podle něj nepřinesli plán k sestavení nové vlády.

Na dotaz, proč se klub nezachovat podle jeho dřívějšího vyjádření, že komunisté budou hlasovat proti vládě, uvedl, že to byl jeho názor. "Nerozhoduje můj názor, ale názor kolektivních orgánů. Ty po jednání a dotazu členské základně rozhodly, že je nutné se odlišit od navrhovatelů a samozřejmě také setrvat na stanovisku, že vláda naši důvěru ztratila. To, že to má tento ústavní rozměr, je sice jasné, ale to odlišení se od navrhovatelů je ještě důležitější," uvedl Filip k tomu, že vláda díky postoji komunistů důvěru neztratí.

Dnes dopoledne podle Filipa poslanci jednali o tom, jak budou na schůzi vystupovat. Nakonec se dohodli, že se vzdají vystoupení, aby se od hlasování co nejvíce distancovali.