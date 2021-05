Kulhánek odletěl do Maďarska, jednat bude zejména o cestování

Jedinečný hitmaker i neúnavný experimentátor, držitel osmi cen Grammy a desítek dalších ocenění a nominací na ně. To všechno je zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent Beck. Měl být jednou z hlavních hvězd loňského ročníku festivalu Metronome Prague, který nakonec znemožnila pandemie. Beckovo vystoupení se ale pořadatelům podařilo přesunout na nadcházející ročník, který proběhne 23. - 26. června příštího roku na tradičním místě, pražském Výstavišti. Beck zahraje v Česku podruhé, bude to dlouhých osmadvacet let po jeho pražském klubovém debutu. V nabídce festivalu Metronome Prague doplňuje již dříve ohlášené britské indiepopové duo Oh Wonder.