Na žižkovský vysílač se vrací Černého mimina. Horolezci ukotvili první z nich

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Horolezci dnes na žižkovský televizní vysílač připevnili první z plastik obřích černých mimin od sochaře Davida Černého. Nové sochy jsou kopiemi deseti původních originálů. Horolezci v dalších dnech instalují zbývající sochy, délku prací ovlivní hlavně počasí. Počítá se s tím, že každý den by měli na vysokou věž ukotvit jednu sochu a práce by měly skončit do 9. dubna.