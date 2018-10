Muzikálová komedie, můžete zde milovat koho chcete. Jaký je Doktor Ox?

Režisér Zdeněk Zelenka nám ke vzniku muzikálu řekl: Na motiv Vytvořil jsem zcela nový, originální, původní příběh, ve kterém jsem nechal milovníka svobody, žen, vína a života vůbec, tedy francouzského mladíka Sebastiana, narazit na mocichtivého psychopata Doktora Oxe, údajně světoobčana a věhlasného vědce, ve skutečnosti ovšem velkého podvodníka a zločince. Tenhle odporný padouch má v životě jediný cíl - prostřednictvím svého vynálezu ovládnout masově myšlení obyvatel, a to nejen v malém městečku Quiquendon, ale postupně v celé Evropě, v celém světě! V místy až velmi napínavém příběhu o zločinném doktoru Oxovi tedy nejde o nic míň než o touhu jedince masově ovládat lidskou mysl. Že vám to v současné době médií přijde docela aktuální? I proto tento muzikál vznikl…

Diváci předpremiéry měli možnost vidět v titulní roli doktora Oxe excelentního Jiřího Korna, kterému režisér Zdeněk Zelenka psal tuto roli přímo na tělo a opravdu bylo vidět, že mu role zločinného doktora sedla. Jiří Korn dal roli doktora Oxe nádech starého bodrého strýce, kterého si v první fázi představení velice oblíbíte, a proto je pak pro vás těžké spatřit ho na konci příběhu v pravém světle, kdy se projeví jako odporný zločinec. Ano, je to přímo prototyp psychopata, kteří se po staletí snaží ovládat myšlení lidí a hnát je tak buď na válečná jatka nebo do plynových komor.

S hraním padouchů má Jiří Korn již své zkušenosti:“ Thénardier v Bídnících, Ingeneer v Miss Saigon, Horácio v Limonádovém Joeovi, Ghort v Missi, Herodes v Jesus Christ Superstar, Arturo Mendoza v Carmen, Zoser v Aidě. Danglar v Hrabě Monte Christo. Mohl bych dál pokračovat, ale není třeba. Je to celkem snadné. Naučíte se daný text a pak jej musíte reprodukovat tak, aby vám divák uvěřil. Jestli se mi role doktora OXE (Samuel Perin Salvatore di Moretti, Vittorio, Charles, Nikola, Helmut Blecket) povedla, nevím. To se musíte zeptat těch, co představení viděli. Jinak se mi zpívalo a hrálo báječně, ale byl jsem rád, když už byl konec. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré.“

Naprosto rovnocenný výkon podal v den premiéry Martin Pošta. Oba pánové jsou již muzikálovými bardy a ač každý pojal svou roli logicky po svém, nadšeni budete z obou výkonů. Režisér si dal opravdu záležet na tom, aby alternace byly vyrovnané. Skvělý výkon předvedli v roli Sebastiana Petr Ryšavý i Peter Pecha. Roli starostky Elen La Place ztvárnila ve čtvrtek Kateřina Brožová, která překvapila jistým zpěvem a komediálním pojetím své role.

A co Kateřinu Brožovou zaujalo na její roli starostky? „Celá hra je o určité manipulaci s lidmi, myslím, že je to zajímavé téma. Moje role starostky je vlastně jednou z těch manipulativních osob, které se moc vymkne z ruky. Doktor Ox je muzikálová komedie s lehkou nadsázkou, a i když vyústí v nečekaný a svým způsobem i smutný konec, je dobře stravitelná pro všechny generace, a to je to, co se mi na ní líbí.“

Premiéru v této roli odehrála Dita Hořínková, která svoje herecké a komediální kvality potvrdila už mnohokrát, naposledy v Zelenkově muzikálu Mefisto a nebylo tedy divu, že i tuto roli napsal Zdeněk Zelenka přímo pro ni. Autoři vsadili kromě muzikálových stálic jako je Tomáš Trapl, Zbyněk Fric, Jiří Zonyga, David Uličník nebo Renáta Podlipská i na mladé a velmi talentované umělce, kteří si celé představení náležitě užívají a mezi nimiž nechybí Ivana Korolová, Petra Vraspírová, Anna Slováčková, Lukáš Randák, Ondřej Bábor, Ladislav Korbel nebo Tomáš Smička, který se na představení podílel i jako asistent choreografie. Spolu s choreografkou Ivanou Hannichovou připravili velmi nápaditá, neotřelá a kreativní taneční čísla.

Doktor Ox je jednoznačně muzikál, při kterém se nejen pobavíte, ale také oceníte skvělé výkony všech účinkujících, o čemž svědčily i nadšené reakce diváků předpremiéry i premiéry, kteří umělce odměnili bouřlivým potleskem i standig ovation.

Krátce, ale jasně se k muzikálu vyjádřil výkonný producent a ředitel Divadla Hybernia Michal Mückstein: „Doktor Ox je naprosto pro každého. Mohou na něj přijít klidně děti, mladí lidé i senioři.“

Slavnostní premiéru si nenechala ujít spousta známých osobností, mezi nimiž nechyběl předseda vlády Andrej Babiš, slovenský velvyslane Peter Weis, z hereckých a pěveckých osobností Jiřina Bohdalová, Petr Kolář, Andrej Hryc, Roman Štolpa, Roman Vojtek, Milan Peroutka, Lucie Černíková, Michal Nesvadba, Dáda Patrasová, Vilém Čok, Jan Hrušínský, Radim Šváb Monika Sommerová, Jiří Dědeček, režiséři Jiří Adamec a Jiří Svoboda.