RECENZE: HaDivadlo si dává pauzu od Strýčka Váňi. Slavná hra se divákům zalíbila díky netradičnímu zpracování

Mistr realismu Anton Pavlovič Čechov ve svých dílech kromě čisté realistické podstaty vždycky zohledňoval i hlubší nebo jinými slovy poetičtější smysl. Hra Strýček Váňa kromě tradičního života na venkově vypráví o lidských osudech, lásce a mládí ale i o přírodě, která je u Čechova naprosto nepostradatelná. Na pozadí životní rutiny hlavních hrdinů Čechov uvádí do kontextu věčné téma – příroda versus kultura.

Známý akademik profesor Serebrjakov (Cyril Drozda) se rozhodl že už je čas odejít do důchodu a vrátit se zpět na venkov. Ve venkovském domě žije stará matka a sám Váňa (Jan Lepšík), který celý svůj život pracoval pro Serebrjakova. Do nového domu se spolu s profesorem nastěhuje i jeho o několik desítek let mladší manželka (Lucie Andělová) a dcera z prvního manželství (Táňa Malíková). To, co je pro profesora dobrovolným ukončením svého života, je pro jeho dceru a manželku jakýmsi obětováním.

Profesor Serebrjakov (Cyril Drozda) a jeho manželka Jelena (Lucie Andělová) | foto: HaDivadlo

Všichni se obětují ve věčnou rutinu. Ale co je vůbec ten život? Někdo se pro někoho pořád obětuje. Váňa, který se obětoval pro rodinu Serebrjakových po celý svůj život chce mít už konečně klid ale hlavně profesorovou manželku Jelenu. Mladá a krásná Jelena není schopná se smířit s tím, že podoba jejího dnešního života zůstane navždy stejná – „Já se tak strašně nudím,“ říká žena.

V moderní verzi Strýčka Váni postavy místo vodky pijí víno, šňupají kokain a kouří elektronické cigarety. Místo dobového oblečení nosí džíny a poslouchají hudbu z počítače. Autorská režie Ivana Buraje se všemi možnými způsoby snaží zasadit Strýčka Váňu do moderního kontextu a paralelně zdůraznit její nadčasovost. Nehledě na veškeré pokusy se tento kontext nejeví divákům jako zcela zřejmý, tragikomedie najednou vypadá jako běžné milostné drama.

Pouze divák rozhodne, zdali se inscenačnímu týmu povedlo interpretovat ruské drama do dnešních reálií. HaDivadlu se však musí uznat originalita a vynalézavost, se kterou autoři přistupovali k původnímu textu Čechova, čímž dokázali vybojovat kladné ohlasy nejen mezi diváky ale i v profesionální divadelní obci.

Celkové hodnocení: 70%

HaDivadlo, Brno

Strýček Váňa

Autor: Anton Pavlovič Čechov

Překlad:Leoš Suchařípa

Režie: Ivan Buraj

Dramaturgie: Dagmar Radová, Matěj Nytra

Výprava: Jana Boháčková, Lenka Jabůrková

Výběr a úprava hudby: Pavel V. Boiko

Asistence režie: Tereza Agelová

Hrají

Ivan Vojnickij: Jan Lepšík

Vojnická: Simona Peková

Serebrjakov: Cyril Drozda

Jelena: Lucie Andělová

Soňa: Táňa Malíková

Astrov: Robert Mikluš j.h.

Marina: Marie Ludvíková

Tělegin: Miroslav Kumhala