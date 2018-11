RECENZE: Slavný broadwayský muzikál Rent zamířil do Brna. Je věnován menšinám bojujícím s AIDS

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Fenomenální úspěch broadwayského muzikálu z roku 1996 se rozšířil napříč celým světem, což z něj udělalo jeden z nejdéle reprízovaných titulů vůbec. Není překvapením, že se hra kromě divadelního zpracování dočkala i filmové podoby. Rockovou operu v Česku v roce 2013 uvedlo pražské divadlo Na Prádle, nyní se slavná hra dostala i do Brna.

Muzikál Rent se proslavil díky své aktuálnosti a otázkám, které se tvůrci nebáli položit v době, kdy byl problém AIDS ostře aktuální. Příběh, jež se odehrává v newyorském East Village, pojednává o lidech stojících většinou na okraji společnosti. Bohémové, začínající umělci, prostitutky, homosexuálové, bezdomovci a narkomani se navzdory nepřízni osudu pokoušejí protlouci životem. Není divu, že v bohémských kruzích je láska jedinou záchranou před krutým a nelítostným životem.

Broadwayský Rent k divákům promlouvá upřímně, nevyhýbá se chlubivým otázkám – to co bylo na pomezí tabu se v muzikálu stává hlavním tématem. Brněnské městské divadlo se kontroverznímu tématu nepatrně vyhýbá a důraz staví především na technickou stránku hry. Autoři o své adaptaci mluví jako o surovém příběhu z 90. let, který v brněnském zpracování působí jako veselá rocková pohádka na dobrou noc.

Po světovém úspěchu se i brněnské divadlo rozhodlo vsadit na jistotu, v čemž mu nechyběly ambice ani kvalitní inscenační adaptace. Ačkoliv Rent není výhradně pesimistický příběh o krutých životních reáliích, v brněnské adaptaci tento muzikál postrádá veškeré prvky sociálního dramata, jež je charakterní pro původní broadwayskou předlohu.

Aleš Slanina v roli drag queen | foto: mdb.cz

Veselá hudba a neuvěřitelně silná herecká energie z muzikálu dělá spíš moderní taneční show, kde se původní autorský záměr ztratil mezi rockovou hudbou a zábavnými hláškami. Kromě příliš slabého akcentu na sexuální identity různých postav, je zde zcela pomíjena otázka rasová, jejíž význam je v dnešní době vzhledem k danému kontextu naprosto nezanedbatelný.

A tak když divák vidí herce v dámských šatech (Aleš Slanina), přijde mu to spíš vtipné než nějakým způsobem podstatné pro zobrazení sociální reality v souladu s myšlenkou originálního autora. Angel, který se identifikuje jako transgender neboli drag queen, by měl v příběhu reprezentovat veškeré sexuální menšiny, nikoli diváky pouze rozesmát. Jonathan Larson, jež za tento muzikál získal Pulitzerovou cenu, zřejmě měl za cíl něco úplně jiného.

Je známo, že se originalita a vynalézavost v kreativní sféře velmi cení. Režisér a ředitel městského divadla Stanislav Moša ve své snaze přinést nový a modernější pohled na tento muzikál přišel o jeho autentičnost. Rent v brněnské adaptaci je kvalitní divadelní hra s mistrovským hudebním a scénografickým zpracováním, které ale postrádá hloubku.

Celkové hodnocení: 65%

Městské divadlo Brno

Rent

Autor: Jonathan Larson

Režie: Stanislav Moša

Asistent režie: Igor Ondříček

Překlad: Zuzana Čtveráčková

Kostýmy: Andrea Kučerová

Dramaturg: Miroslav Ondra

Scéna: Christoph Weyers

Zvuková režie: Michal Hula

Hrají: Daniel Rymeš, Kristian Pekar / Patrik Földeši, Andrea Zelová / Alžbeta Trembecká, Igor Ondříček / Dušan Vitázek, Barbora Goldmannová / Dagmar Křížová, Kristýna Daňhelová / Hana Holišová, Aleš Slanina, Lukáš Janota / Marco Salvadori, Markéta Sedláčková, Barbora Remišová / Marta Matějová, Sára Milfajtová / Katarína Mikulová, Rastislav Gajdoš, Ondřej Studénka, Ondřej Halámek, Michal Matěj