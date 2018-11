Brněnské Centrum experimentálního divadla je vysoce podfinancované, divadla bojují o svoji existenci

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Nedávno jmenovaný ředitel MgA. Miroslav Oščatka, který nastoupil do funkce 1. září 2018, nyní tuto skutečnost potvrzuje s tím, že je každodenně konfrontován s celou řadou závažných problémů, které plynou z tohoto alarmujícího stavu.

„Nedostatek financí se projevuje ve všech důležitých oblastech. Náklady na realizaci inscenací jsou v CED na polovině toho, za co vznikají inscenace v jiných divadlech podobného typu. Divadlo Husa na provázku a HaDivadlo trápí nedostatek úvazků, dochází ke kumulaci funkcí, zaměstnanci jsou přepracovaní a dochází k častým odchodům. Chybí peníze na mzdy a ohodnocení lidí,“ informuje Oščatka.

CED patří mezi nejdůležitější organizace v Brně, které se dlouhodobě a cílevědomě zabývají nekomerčním živým scénickým uměním – jako taková má tato příspěvková organizace nezastupitelné místo ve městě. CED přitom v nejbližších měsících čeká náročné a důležité transformační období, které slibuje řadu pozitivních a potřebných změn.

K 31. 12. končí Divadlo U stolu a místo něj vzniká nové divadelní studio, které se má nově soustředit na experimentální divadlo s přesahem do jiných druhů umění, především do hudby, výtvarného umění, tance a pohybového divadla. Půjde o tvůrčí inspirativní dílnu a přirozený most do tzv. nezřizované scény. Od března do vedení studia nastupuje Matyáš Dlab jako umělecký šéf a Lukáš Jiřička jako dramaturg.

Od 1. ledna má do Divadla Husa na provázku , jež vstoupilo do své 51. sezony, nastoupit nové umělecké vedení. Uměleckou šéfkou má být oceňovaná režisérka Anna Davidová, na místo dramaturga by měl nastoupit dosavadní dramaturg pražského Švandova divadla Martin Sládeček.

„Od začátku jednáme v součinnosti s magistrátem, který informuji o současném stavu CED. Zástupci města vnímají navýšení rozpočtu CED jako jednu z priorit pro příští rok,“ říká ředitel Oščatka.

Navýšení rozpočtu o symbolickou částku není řešením. Aby se podařilo vyřešit stávající problémy a stabilizovat neutěšenou finanční situaci, bude třeba navýšit rozpočet o částku 11 milionů a šest set tisíc, z níž nejvíce peněz půjde právě na navýšení úvazků a realizaci inscenací.

Současný rozpočet se pohybuje kolem 56 milionů včetně tržeb. Realizace jedné inscenace v CED činí 262 500,- Kč. Z tohoto rozpočtu je třeba hradit honoráře za 2-3 měsíční práci všech umělců spolu s náklady spojenými s výrobou scény a kostýmů. Za stávajících podmínek se realizace nachází ve velmi improvizovaných podmínkách.



Kvalita jevištní výpravy se odvíjí od počáteční investice a při více reprízách je třeba kulisy neustále opravovat. CED nemá svoji krejčovnu, tudíž se kostýmy musejí řešit bartrem, darem nebo recyklací ze starších inscenací. Nedostatek financí se podepisuje i na počtu inscenací za sezónu. HaDivadlo bylo nuceno ubrat ze čtyř na tři a DHNP má namísto 4 velkých inscenací pouze 2.



„Bez adekvátního navýšení rozpočtu nebude možné uskutečnit tolik potřebnou transformaci CED. Jakékoliv nucené omezení tvorby divadel zastřešených Centrem experimentálního divadla by byla velmi špatná zpráva o kultuře v Brně. Doufám, že se tak nestane a že se ve spolupráci s městem, jež je zřizovatelem, podaří najít adekvátní řešení,“ dodal Oščatka