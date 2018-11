Dostojevského Hráč v inovativní verzi? Divadlo Husa na provázku slibuje netradiční podívanou

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Snad je to už obyčejný zvyk. Divák přijde k „Provázkům“ a ví, že zažije něco neobyčejného, něco jiného, než je běžné. Může se stát, že se mu to nebude líbit. Ale většinu, velkou většinu diváků tyto kreace uspokojí. Dá se říct, že navštívit Husu na provázku, je obyčejně svátek nevšedností.

Kdo viděl film Hráč s Gerardem Philippem z roku 1958, nebo docela zvláštní film Hráč v britsko-maďarské produkci z roku 1967 v režii Károly Makka, bude asi překvapen režijním pojetím Michala Háby. Diváci ho znají jako herce, teď dnes oceňovaný režisér skupiny Lachende Besten inscenuje Hráče „Na Provázku“. Bude to hra v Brechtovském pojetí, včetně zcizovacího efektu, kdy diváka vytrhne z prožívané skutečnosti, aby se s nadhledem podíval na konání postav s ironickým humorem. Bertold Brecht ve svých slavných hrách rád diváka vychovával. Věřil v převýchovu člověka, jak to hlásala ideologie socialistického realismu.

V brněnské inscenaci o převýchovu nejde. Dávno už víme, že se naše civilizace převychovat nedá. Ovšem dívat se na konání postav je možné z různých uhlů. Onen zcizovací prvek je asi dobré použít, když se chce divák emocionálně vcítit do osudu hrdiny a režisér ho najednou vrátí do jiných pohledů na konání postav. Uvidíme, jak se tento přístup k velkému spisovateli Dostojevskému v realizaci uskuteční. Nápad je to asi dobrý. Vždyť i sám Dostojevský ve svém díle klade otázky a odpovídá na ně příběhem, který je sebemrskačský, protože hráč, to je on, spisovatel, s trýzní, kterou prožívá ve světě lásek a peněz, „které tady jsou až na prvním místě“.

23. listopadu 2018 diváci uvidí, jak se ta inscenace plná živé hudby povedla, jak diváka osloví. Dílo je to, i po sto padesáti letech od napsání příběhu aktuální. Nebylo třeba ho v dramaturgické a režijní koncepci nic aktualizovat. Vždyť hráčská vášeň, zadluženost, tlak peněz, který často ničí životy svých obětí je aktuálnější něž kdykoliv předtím.

Uvidíme, jaká bude katarze, po zhlédnutí inscenace. Na to je zvědavý i hlavní představitel hráče – Alexeje, Dalibor Buš. Jak diváci přijmou Dostojevského, ve kterém bude znít živá hudba, to určitě zajímá i autora hudby, Jindřicha Čížka. Autor scénáře, režisér Jiří Hába věří, že to bude inscenace, které diváka sice nepřevychová, ale určitě uspokojí.