Jubilejní 100. repríza úspěšného muzikálu Mefisto

Představení bylo opravdu slavností a diváky čekal při příchodu červený koberec a tematická výzdoba. A to samozřejmě nebylo všechno, na samotném konci inscenace vyděsili herce a diváky bytosti přímo z pekel. Organizátoři totiž pozvali děsivé čerty, jaké známe z mikulášských průvodů našich rakouských sousedů. Ti překvapili hlavně hlavního představitele Josefa Vojtka. Ten o jejich přítomnosti neměl ani tušení, a tak se hodně divil, když pekelníci vyběhli za ním na podium a pochválili ho za jeho dosavadní ďábelské hudební výkony.

„Mefisto je samo o sobě velmi zvláštní představení tím, že vidina dlouhého života nebo nesmrtelnosti, se objeví v myšlence každého člověka. I to je jeden z důvodů, proč je divákům muzikál obsahově blízký. Dvojrole Mefista/Fausta je sice náročná, ale já se ji na každá představení ujímám velice rád,“ shrnuje své dosavadní působení Pepa Vojtek.

Ještě krušnější chvilky si během jubilejního představení zažil Petr Ryšavý v roli Andreucia. V půlce představení ho totiž svádí pohledná Lauréncie. Herec očekával pouze svou kolegyni Ivu Marešovou, jenomže po chvíli vstoupila na jeviště i její alternace Dita Hořínková. Běžně mladík odolává pouze jedné femme fatale, ale tentokrát ho překvapily rovnou dvě a po nerovném boji ho zalehly na kanape. Herec si chtěl zachovat chladnou hlavu, ale vůbec se mu to nepodařilo.

„Když Dita vyběhla na jeviště, tak jsem si říkal: Budu frajer, ustojím to, dám to holkám sežrat, nicméně pak se na mě obě podívaly očima typu ‚Tak nás tady máš‘, tak jsem se začal klepat, podlomila se mi kolena a následoval asi minutový smích, kdy vlastně lidi museli počkat, než my se dosmějeme. Musím říct, že k tomu přistoupili skvěle a začali se smát s námi, odměnili nás krásným potleskem a vlastně jsme se všichni uklidnili.“

A na vtipné představení plné nutné improvizace vzpomíná i zpěvačka Ivana Korolová. Té se sice během výročí nic nestalo, ale v minulosti musela řešit problém s nefungujícím portem Petra Ryšavého. Tomu se v zařízení vybily baterky, což pobavilo nejen všechny účinkující, ale i diváky! „Portařka musela lézt mezi sedačkami a vyměňovat mu port, v zákulisí jsme z toho měli velkou srandu, ale on statečně hrál dál,“ vzpomíná. Zpěvákovi museli nakonec držet mikrofon před obličejem kolegové, protože zrovna zpíval náročnou píseň. Mikrofon působil u dobových kostýmů jako pěst na oko, čemuž se smála i Korolová. „Nastavovala jsem mu moje čelo, aby mohl zpívat do mého portu a komentovala jeho mikrofon slovy ‚Co sis to se sebou přinesl?‘ A lidé se strašně smáli.“

To, že Mefisto má pevné místo v české muzikálové tvorbě dokazuje i jeho návštěvnost. Od premiéry vidělo představení téměř 80 000 diváků! Je vidět, že všichni účinkující do něj dávají nejen tělo, ale i duši. „Velký dík patří hercům a tanečníkům, kterých je při každém představení na pódiu 30 a to od začátku ve stejné sestavě. Během těchto představení se snědlo 10 kg jablek, padlo (podle potřeby) 600-700 polibků, protančilo a muselo se vyměnit 80 párů bot, narodily se nám tři děti. Jen tak dál,“ říká o muzikálu ředitel divadla a výkonný producent Michal Mückstein s tím, že děkuje všem divákům. Mefisto má i skalní fanoušky a ten největší viděl muzikál už 14x!

Tvůrci muzikálu nemohli být z výsledku celého večera víc nadšení! Režisér Zdeněk Zelenka se už dnes těší na 500. reprízu a prozrazuje kouzelný koktejl, díky kterému tak populární projekt vznikl. „Nějaký úspěch jsem čekal. Měli jsme skvělou hudbu Daniela Bartáka, opravdu obsažné, vtipné texty Borise Pralovszkého a vynikající herecký tým v čele s Pepou Vojtkem. A já si dával se scénářem takřka rok práci. Takže to by bylo, abychom aspoň v něčem netrefili!“ Sám jako režisér viděl desítky repríz a dohlížel na ně. Do budoucna si přeje, aby Mefista na prknech Hybernie viděl ještě mnohokrát!

V jubilejní sté repríze muzikálu Mefisto si zahráli a společně slavili: Josef Vojtek, Petr Ryšavý, Ivana Korolová, Iva Marešová, Jaromír Dulava, Hana Křížková, Tomáš Trapl, Rudolf Kubík a Ladislav Korbel.