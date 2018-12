Oslava přátelství, soudržnosti i vlastenectví. Na brněnské jeviště nastoupí Klapzubova jedenáctka

Bassův příběh byl u nás dvakrát zfilmován, několikrát se dostal v různých podobách na česká jeviště. Autoři současné divadelní verze jsou parta umělců, kteří se už publiku představili v několika inscenacích, které byly hrány především v létě v Brně na Biskupském dvoře. Namátkou: Brněnské kolo, Mendel aneb vzpoura hrášků, Baron Trenk, a naposledy Osmyčky.



Spoluautor inscenace Petr Štěpán je v Městském divadle Brno od roku 200, nastoupil po absolvování herectví na JAMU. Má za sebou hodně významných rolí. Je držitelem prestižní Ceny Thálie 2007, kterou obdržel za svůj mimořádný herecký výkon v muzikálu Čarodějky z Eastwicku, kde vytvořil roli Darryla van Horna. Byl nominován za hlavní roli ve dvoudílném snímku Poslední cyklista režiséra Jiřího Svobody na mezinárodním televizním festivalu Golden Nymph Awards v Monte Carlu. Kromě herecké práce se věnuje tvorbě písňových textu, s kterými se můžeme setkat i na očekávané premiéře.

Jan Šotkovský, MgA. Ph.D. je další spoluautor inscenace. Vystudoval dramaturgii na divadelní fakultě JAMU, tamtéž je studentem doktorandského studia. V současné době je dramaturgem Městského divadla Brno a BuranTeatru Brno. Je pedagogem ateliéru muzikálového herectví, vyučuje také Dějiny světového divadla. V roli dramaturga se podílel na desítkách úspěšných inscenací divadla.

Stanislav Slovák je absolvent herectví a následně režie na JAMU. Kromě mnoha rolí muzikálových i činoherních je režisérem desítky úspěšných představení MDB. Působí jako vysokoškolský pedagog na JAMU, kde od roku 2010 vede ateliér muzikálového herectví. V roce 2009 získal Výroční cenu Literárního fondu za ztvárnění titulní role Františka v muzikálu František z Assisi, ve kterém hostoval na Nové scéně v Bratislavě. Kromě spoluautorství Klabzubovy jedenáctky je také režisérem této inscenace.

Opomenout nesmíme posledního ze spolutvůrců inscenace, hudebního skladatele, výborného klavíristu Jiřího Levíčka. Po studiích na JAMU pokračoval dál ve studiu hudby v USA, posléze vystupoval s význačnými, především jazzovými kapelami a po návratu do ČR se stává autorem mnoha nápaditých hudebních koncertních děl a věnuje se i tvorbě pro divadlo. V Klapzubově jedenáctce je autorem scénické hudby i písní, kterých tam zazní víc než dost.

Ještě k samotnému titulu. Co je to? Muzikál..? Činohra s písničkami? Zpěvohra? To ať si přeberou diváci sami. Autoři mají cíl – bavit diváky humorným dílem Eduarda Basse, dílem, které oslavuje přátelství, soudržnost a… i když to berou z nadhledu, také upřímné vlastenectví.

V rolích představitelů slavného fotbalového klanu Klapzubů se objeví Zdeněk Junák (Děda Klapzuba), Viktor Skála (Táta Klapzuba), Alena Antalová (Máma Klapzubová) a jedenáctka playerů Kristian Pekar, Ondřej Studénka, Jonáš Florián, Jakub Przebinda, Marco Salvadori, Lukáš Kučera, Jakub Uličník, Patrik Földeši, Petr Drábek a Michal Matěj. Jako novináři, fanoušci, bafuňáři a další se představí Tomáš Dalecký, Tomáš Sagher, Zdeněk Bureš, Miloslav Čížek, Rastislav Gajdoš, Ondřej Halámek, Robert Jícha a Alan Novotný. V rolích vypravěček, protihráčů z různých klubů či lidojedek vystoupí Kristýna Daňhelová, Katarína Mikulová, Sára Milfajtová, Renáta Mrózková, Barbora Remišová, Eliška Skálová, Hana Vašáková a Alžbeta Trembecká.

Premiéra inscenace proběhne na Činoherní scéně ve dnech 15. a 31. prosince 2018.

Celý příběh je z doby, kdy se kopaná ještě nehrávala kvůli závratným honorářům, ale především pro radost ze hry samotné Máme se tedy na co těšit.