Lednová Tell or Show bude (Ne)závislá. V Divadle Bolka Polívky se setkají Michal Horáček a Halka Třešňáková

Michal Horáček dokonale naplňuje téma lednového dílu Tell or Show, která se bude točit okolo nezávislosti a závislostí. „Je to muž, který se už za minulého režimu pohyboval v sázkařském prostředí, po Sametové revoluci stál u zrodu jedné z největších sázkových kanceláří a jako kandidát na prezidenta vždy zdůrazňoval svoji politickou i finanční nezávislost,“připomíná Teller, jehož bude zajímat i filmový dokument Robina Kvapila mapující Horáčkovu prezidentskou kampaň, který jde do kin 24. ledna.

„Poprvé jsem ho viděl až při promítání v předpremiéře na jihlavském festivalu dokumentárních filmů. Rozhodně to není moje „píárko“ – často tam působím jako dost nepříjemnej parchant. Svou kampaň jsem ovšem koncipoval jako radikálně transparentní a „bianco šek“, který ode mne režisér pro dokument dostal, do té koncepce zapadá,“prozradil zatím hlavní protagonista první dojmy po zhlédnutí snímku.

Filip Teller s Filipem Horkým | foto: Divadlo Bolka Polívky

V Tell or Show však přijde řeč i na hazard a Horáčkovu spisovatelskou a textařskou tvorbu. Byl to totiž právě on, kdo se v autorském duu se skladatelem Petrem Hapkou podepsal pod řadu úspěšných skladeb, včetně neoficiální hymny všech karbaníků Srdce jako kníže Rohan, kterou nazpíval Richard Müller.

Jako druhá usedne do křesla pro hosty významná osobnost české nezávislé divadelní scény herečka Halka Třešňáková. Ta mezi širší veřejností proslula především díky roli sekretářky Tondy Blaníka v politicko-satirickém webovém seriálu Kancelář Blaník. Vedle činohry a televizního herectví se věnuje také pohybovému divadlu a spolupracuje s řadou divadelních souborů jako pohybová poradkyně a choreografka.

Talk Tell or Show v čele s Filipem Tellerem | foto: Divadlo Bolka Polívky

„Navíc vyrůstala v disidentské rodině, v jedenácti letech s rodinou emigrovala do Německa, aniž by uměla německy, a také její dospívání se vyznačovalo větší dávkou nezávislosti, než bývá zvykem. Takže témat k rozhovoru bude víc než dost,“říká dramaturg Tell or Show Matěj Randár.

Filip Teller si navíc pro oba hosty opět připraví nějaké překvapení podobně, jako když v minulém dílu talk show společně s Tomášem Klusem předvedli hudební improvizaci a s televizní moderátorku Noru Fridrichovou nechal popisovat politiky, aniž by mohla uvést jejich funkci a politickou stranu. „Jsem rád, že se diváci nejen bavili, ale zároveň se dozvěděli i něco zajímavého o našich hostech,“říká Teller.

Talk show Tell or Show s Tomášem Klusem | foto: Divadlo Bolka Polívky

Výběr toho nejlepšího z Pravdivé Tell or Show najdete na facebookovém profilu pořadu a na Youtube. Na další díly Tell or Show v Divadle Bolka Polívky se příznivci mohou těšit v termínech 19. března a 21. května.