Horská dráha: V první letošní inscenací Divadla Bolka Polívky se představí Milan Kňažko a Eva Novotná

Když si zkušený lev salónů přivede do svého luxusního bytu atraktivní dámu, kterou potkal v baru, je jasné, že to nebude nudný večer. Oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na druhou, až si připadáme doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům proměňuje také vztah mezi hostitelem a jeho šarmantní návštěvnicí. Jízda na horské dráze je silným zážitkem pro všechny zúčastněné!

Už na tiskové konferenci bylo jasné, že slovenský herec Milan Kňažko (mimochodem mluvicí vytříbenou češtinou) je tím správným stárnoucím seladonem, který se šarmem a humorem dokáže zvládnout každou situaci. Má k tomu dobrou aprobaci. Nejdřív to byl bezvadný herec mladé generace, který v Bratislavě hrál takové krásné role, jako například Mozart a Salieri (se spolužákem z VŠMU, Emilem Horváthem) za filmovou roli kapitána Nálepky obdržel titul zasloužilý umělec. Ale pak mu značně lezl na nervy režim v zadrátovaném Československu a ten titul ministrovi kultury praštil na stůl.

A bylo zle, Kňažko byl najednou osoba non grata. Už si nezahrál…Naštěstí se blížilo zhroucení režimu a Milan Kňažko se stal mluvčím Verejnosti proti násiliu (slovenská obdoba Občanského fóra) a na bratislavském náměstí večer co večer byl mluvčím, spoluorganizátorem mítinků. Komunismus se zhroutil a Kňažko vstoupil do politiky. Byl poslancem, ministrem, vůdčí osobností několika zakládajících stran. A divákům bylo líto, že se z toho výborného herce stal najednou „jenom“ politik. Naštěstí je už ta doba dávno pryč. Kňažko hraje a zraje jako víno. Čím je starší, tím je lepší.

Eva Novotná je absolventkou herectví na DiFa JAMU. Po hereckých toulkách republikou ji tehdejší dramaturg činohry NDB, prof. Miroslav Plešák obsadil do inscenace Brechtova Pana Puntily a jeho služebníka Mattiho, ve které roli Puntily ztvárnil Marián Labuda. Evě Novotné připadla úloha Fíny a bylo jasné, že tato talentovaná herečka do brněnského Mahenova divadla patří. Mimochodem, bylo to její první setkání s hvězdou slovenského herectví, s Mariánem Labudou. Od té doby má za sebou celou řadu postav. Zdeněk Kaloč ji obsadil do své inscenace Hráče, Zbyněk Srba do postavy Aničky Pikolové v Shakespearových Veselých paničkách windsdorských, za roli Manon v Srbově inscenaci Nezvalovy hry Manon Lescaut dostala Cenu diváka. A tak bychom mohli pokračovat.

Divadlo Bolka Polívky uvádí na své scéně na Jakubském náměstí v Brně autorské inscenace svého principála, ale taky původní v Česku poprvé premiérované hry (Horská dráha k nim patří) a dává příležitost i jiným divadelním souborům s vytříbeným repertoárem seznámit brněnské divácké fajnšmekry.

Takže tato stručná správa z tiskové konference platí jako pozvánka. Přijďte těšte se tentokrát z představení, ve kterém na pařížské premiéře v roce 2004 zazářil Allan Delom. V divadle na Jakubském náměstí v Brně mu bude jistě důstojným konkurentem slovenský herec Milan Kňažko se šarmantní spoluhráčkou Evou Novotnou.

