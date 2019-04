Festival Divadelní svět Brno láká na více než 50 představení. Sestavili jsme tipy, z nichž si zaručeně vyberete

Festival Divadelní svět Brno bude letos slavit desáté narozeniny. Za tu dobu festival v rámci naší země nabyl prestiže a každoročně láká stále větší počet diváků. Ostatně není se čemu divit, když nabízí to nejlepší z české divadelní tvorby včetně zajímavých zahraničních počinů. Letos do Brna zamíří představení z Belgie, Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Komorských ostrovů, Madagaskaru, Martiniku, Německa, Norska i Polska a dalších.

Hrát se přitom nebude jen na známých adresách, jako jsou scény Národního divadla Brno, Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Městského divadla Brno, Divadla Polárka nebo brněnské JAMU, ale také třeba v šapitó na Kraví hoře nebo ve známé Löw-Beerově vile. Hlavním tématem letošních představení je Evropský sen, tedy zachycení cesty evropské minulosti i současnosti.

„Jeden z největších snů, který přinesla sametová revoluce, byl sen evropský. Sen o tom, že se znovu vrátíme do Evropy, od níž jsme byli odděleni ostnatým drátem. Že se znovu staneme plnohodnotnými obyvateli tohoto kulturního prostoru. Pro mnohé z nás se tento sen stal realitou. Bohužel pro řadu lidí zůstal pouhým snem a pro jiné se zase změnil v noční můru. I to jsou důvody, proč se Evropský sen stal tématem jubilejního ročníku našeho festivalu,“ říká ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.



Francuzi (Nowy Teatr, Polsko)

Mezinárodně oceňovaný polský režisér Krzysztof Warlikowski se inscenací Francouzi z roku 2015 vydal do vesmíru Proustova sedmidílného románu Hledání ztraceného času, aby v něm našel současnou Evropu. Jeho Francouzi nejsou jen převedením jednoho monumentálního díla na jeviště: navraceje se do doby před první světovou válkou, ohledává tato hvězda evropské režie na základě fragmentů Proustova románu kořeny evropské identity a myšlení. Činoherní prostředky přitom kombinuje s prvky pohybové performance a živou hudbou. Výsledkem je prudce strhující inscenace posedlá alchymií lidských vášní, temná i vtipná zároveň. Nejen svou délkou jsou Francouzi nevšedním zážitkem, kterého si člověk právě od festivalu, jako je Divadelní svět Brno, žádá.

Inscenace bude k vidění 26. a 27.5. v 18:00 v Janáčkově divadle.

Francuzi | foto: Festival Divadelní svět Brno

Sons of Sissy (Simon Mayer, Belgie)

Čtveřice mužů s hudebními nástroji – basa, harmonika, housle. Zpěvy, šaty. Tradice alpských rytmů, minimalismus přenosu – zvukem a tancem – kamsi do dálek a výšin, vstříc venkovské nevinnosti a rozpustilosti hravých horalů. Zábava a nevázanost ale nemůže dojít konce. Z muže se stává žena, sukně padá na podlahu. Vytleskávaný rytmus se mění v kruté fackování holé kůže. Krutost – surrealismus a sebezničení – v cestě za katarzí smyslového zážitku těch nejintenzivnějších barev. Originální autorskou inscenaci vytvořil rakouský tanečník, choreograf, muzikant a pedagog Simon Mayer (1984), působící též jako zpěvák vlastní kapely Rising half-moon. Mezinárodní úspěch, který provokativní hudebně-fyzický experiment provází, zahrnuje řadu festivalových cen a nadšených recenzí.

Inscenace bude k vidění 27.5. v 18:00 v Divadle Husa na provázku.

Sons of Sissy | foto: Festival Divadelní svět Brno

CION: Requiem of Ravel’s Bolero (Vuyani Dance Theatre, JAR)

Mimořádné setkání jihoafrického autora Zakese Mdy, francouzského skladatele Maurice Ravela a jihoafrického choreografa Gregoryho Maqomy a jeho světoznámého souboru moderního tance Vuyani Dance Theatre. Výsledkem je odzbrojující taneční show, v níž devět obdivuhodně sladěných tanečníků (doprovázených čtyřmi vokalisty), minuciózně přesných virtuózů rytmizuje Ravelovo Bolerozbavené klasické instrumentace, na „africký způsob“, aniž by zazněla jediná nota nahrávky. Veškerou „hudbu“ tvoří svými těly, dupáním, pleskáním, boucháním, bubnováním. Žádné folklorní jásavé křepčení, nýbrž fascinující zádušní mše, vážné existenciální zamyšlení nad životem a smrtí i nad tragickým údělem černochů v dějinách.

Inscenace bude k vidění 25.5. v 14:00 a 19:00 v Mahenově divadle.

CION: Requiem of Ravel’s Bolero | foto: Festival Divadelní svět Brno

ADHD (Cirk La Putyka, Praha)

S podtitulem „novocirkusová groteska, báseň, obraz i noční běs“ uvádí od loňského října Cirk La Putyka svou nejnovější inscenaci ADHD, která je právem označována za jednu z nejlepších v historii souboru. Rostislav Novák ml. řeší v ADHD své osobní téma, život s diagnózou poruchy pozornosti a hyperaktivity. Autorský projekt vytvořený na základě osobních zkušeností, který tentokrát dává Novákovu představení i psychologický rozměr, v mnoha podobách ukazuje život jedince s touto diagnózou a co znamená soužití s ADHD pro nejbližší okolí diagnostikovaných osob. To vše spolu s uhrančivým výkonem skvělého mezinárodního týmu performerů dává tomuto novocirkusovému představení nový přesah. Výborná scénografie je zásadním prvkem inscenace, která svým otáčením, nakláněním či kolébáním vytváří variace prostoru, na kterých se umělci představují nejen jako artisté, ale i zdatní tanečníci. Rostislav Novák ml. chtěl představením ukázat, že ADHD není onemocnění, ale nová kvalita života. V každém případě ve své inscenaci dokazuje, že ADHD je novou kvalitou nového cirkusu.

Inscenace bude k vidění 25. a 26.5. v 18:00 v Městském divadle Brno, hudební scéna.

ADHD | foto: Festival Divadelní svět Brno

Soukromé rozhovory (Divadelní spolek Jedl, Praha)

Bergmanovské variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka (i když mluví), za slovy mlčení. Mlčení Boha, za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout. Autorka dramatizace Lucie Trmíková zpracovala pro inscenaci stejnojmenný beletristický text Ingmara Bergmana. V něm se světoznámý filmař a divadelník, který by v loňském roce oslavil sto let, vyrovnává s nevěrou vlastní matky. Inscenace je sled dialogů mezi Annou (Lucie Trmíková), jejím duchovním pastorem Jacobem (Alois Švehlík) a jejím mužem Henrikem (Martin Pechlát). a během rozhovorů vyplouvají na povrch věci, které většina z nás raději na světlo nevytahuje. Trýznivá analýza vztahů mezi mužem a ženou na divadelním jevišti díky skvělým hereckým výkonům, které pracují také s nadsázkou a nadhledem, obsahuje navíc něco, na co nejsme u Bergmana tolik zvyklí, totiž osvobodivý humor.

Inscenace bude k vidění 27.5. v 15:30 a 18:00 v Divadle Husa na provázku, sklepní scéna.

Soukromé rozhovory | foto: Festival Divadelní svět Brno

Dánská občanská válka 2018–24 (Divadlo Na zábradlí, Praha)

Scénář na motivy sci-fi románu předního představitele současné dánské literatury Kaspara C. Nielsena kombinuje úvahy o společensko-politických tendencích s fantaskními historkami tragikomického charakteru, balancuje na hranici absurdity, surreálna a kruté ironie. Dekadentně apokalyptická vize Evropy na pokraji ekonomické krize v podání autorsko-režijní dvojice Kristýny Kosové a Adama Svozila se inspiruje Nielsenovým světem, kde život jako takový přestal být důvodem k žití, protože s dostatkem finančních prostředků se může člověk klonovat donekonečna. Přinášejí především vlastní výpověď, své osobní vnímání reality, které herci Divadla Na zábradlí přesvědčivě přetvářejí do grotesky či krutého melodramatu. S odstupem, smyslem pro humor i sebeironií. Čeká vás divoký sen o naší současnosti i noční můra blízké budoucnosti. Usnout ale určitě nestihnete.



Inscenace bude k vidění 27.5. v 19:30 ve Studiu Marta.

Dánská občanská válka 2018–24 | foto: Festival Divadelní svět Brno



Pejprbój (Radim Vizváry, Praha)

Hraje-li divadlo pro děti, často se mluví o tom, jakou roli má dětská fantazie. Málokdy se na ni ale inscenátor odváží spolehnout do té míry jako Radim Vizváry v „minimalistické pohádce“ Pejprbój. Jeden mim-vypravěč, jedna role papíru a jinak jen prázdný prostor. Vše ostatní už se odehraje v hlavách diváků. Pod rukama vypravěče čistý a tvárný materiál ožívá a začíná vyprávět příběhy. Chlapec z papíru se stane vypravěči průvodcem, společně objevují, co všechno se v jedné roli papíru skrývá.Nonverbální, vizuálně naprosto čistá inscenace jednoho z nejvýraznějších českých mimů ukazuje dětem jakési divadelní minimum ‒ co všechno lze divadlem předat bez velkých efektů, pouze řečí těla a jednoduchého materiálu.

Inscenace bude k vidění 25.5. v 10:00 a 15:30 v Divadle Polárka.

Pejprbój | foto: Festival Divadelní svět Brno

Faust (Divadlo DRAK Hradec Králové)

Legendární příběh doktora Fausta, který upsal duši ďáblu, se v evropské divadelní kultuře objevil napříč snad všemi proudy a žánry. Hradecký DRAK se svou inscenací, uvedenou k šedesátému výročí divadla, hlásí k tradici lidového loutkářství, které si faustovský motiv tradičně propůjčovalo ‒ tvrdá konfrontace světa velkých hodnotových střetů s poetikou hospodské rakvičkárny. Jednu z nejslavnějších loutkových inscenací Fausta vytvořil právě v Hradci Králové Matěj Kopecký ‒ dočkala se celkem 273 repríz a především k ní se současná verze odkazuje. Hraje se v šapitó, s loutkami, jak uvádí anotace: „V barokních kontrastech, rozkročené mezi fraškou a tragédií, pokleslostí a moralitou, malé i velké divadlo světa, a stejně tak i malý a velký svět divadla.“ Hradecký Faust nezapře ani jeden ze svých kořenů ‒ Goetha ani Kopeckého.

Inscenace bude k vidění 24.5 v 17:30 a 25.5. v 10:30 a 14:00 v šapitó na Kraví hoře.

Faust | foto: Festival Divadelní svět Brno