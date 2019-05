NINE: Městské divadlo Brno boduje s americkým muzikálem pro 26 žen a jednoho muže

Původní divadelní muzikál pod názvem Nine a s hudbou Arthura Kopita a texty Mauryho Yestona se pro velký úspěch zase vrátil na filmové plátno v roce 2009 v režii Roba Marshalla. Hlavního hrdinu v podání Daniela DayLewise obklopil super hvězdným ženským týmem v čele s Marion Cotillard, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Fergií, Kate Hudson a Sophií Loren. A zase ÚSPĚCH! Film byl nominován na 4 Oscary, (nejlepší herečka ve vedlejší roli, nejlepší kostýmy, nejlepší hudba a nejlepší výprava). Film byl nominován také na 5 Zlatých globů, získal dalších 8 ocenění a 48 nominací.

O čem ten zázrak vlastně je? Co znamená ta divná číslovka už v názvu filmu..? Podle Felliniho jde o jeho osmý film a ta půlka je jakési pozastavení na jeho slavné a Oskary ověnčené cestě. Možná ta půlka patří hudbě k filmu a možná je všechno úplně jinak, protože ve filmu se ten devátý tvůrčí počin jaksi nekoná. Režisér stojí na půl cesty a neví, jak dál. Že mistr Fellini neuměl moc počítat je zřejmé. Ale byl to pohádkář. Celý život si krásně vymýšlel, i fakta o vlastním životě, takže novináři z umělce byli vždy zmateni a Fellini se asi bavil.

Natočil předtím víc než osm filmů. O to půvabnější je název 8 a ½ . A proč se muzikálová verze nazývá, NINE? V příběhu jsou „jenom“ dvě mužské postavy. Hlavní hrdina, bezradný režisér Guido Contini a jeho alter ego, devítiletý Guido. A devítka je v italštině NINE.

Je zajímavé, jak komplikované jsou oba názvy: 8 a ½, NINE. O to jednodušší a až průzračný je samotný obsah muzikálu. Ve filmu Frederica Felliniho se střídají obrazy, pocity, návraty do minulosti a vize budoucnosti v imaginárních obrazech, prostě tak, jak to Fellini, který vyrostl z Cinéma-vérité, na nezaměnitelného mága filmového vidění světa. V divadelní verzi muzikálu se vše zjednodušilo na cestu slavného režiséra Guido Contina do světa bezradnosti.

Filmový režisér Guido se ocitá jako čtyřicátník v hluboké tvůrčí i osobní krizi. Netuší, jak má dokončit film, na který dostal z produkce hromadu peněz. Rozpadá se mu manželství, nedokáže vyhovět svým milenkám, kárá ho matka i producentka, ženy – a že jich je v příběhu hodně, mu komplikují život, se kterým si slavná osobnost neví rady. Režisér se potácí (tak, jako v původní filmové verzi) mezi realitou a únikem do fantazie, mísí se mu vzpomínky s realitou a tvůrčími nápady, které přijímá a hned je opouští, je prostě bezradný, jako dítě.

Jak tedy vypadá muzikál NINE v brněnské realizaci? Předem rád prozrazuji, že výborně. Celé dílo stojí a padá na osobnosti režiséra Guida, který „nesleze“ ze scény. Městské divadlo v Brně disponuje několika herci, kteří „na to mají“. Režisér Stanislav Moša vsadil na Petra Gazdíka a na Petra Štěpána. Určitě je Štěpán výborný, hraje hlavní role v několika muzikálech a je patřičně sošný, aby ho ta plejáda dívek na jevišti milovala. Totéž platí o Petrovi Gazdíkovi, kterého jsem viděl. Jeho herecký projev je bezchybný, ctí muzikálové manýry – jistou expresi v hereckém podání a k tomu vokální schopnosti, které jsou úžasné. Když jeho zpěv porovnám s mnohými pěveckými hvězdami současného pop nebe, je mi tak trochu do smíchu, protože Gazdíkův zpěv je neporovnatelně kvalitnější.

Otázkou je, kde najít 26 (nebo 28? Počítal jsem dobře?) žen, dívek, které by byly tak hezky svůdné, aby mohli poplést hlavu slavnému a obdivovanému režisérovi? No ano, jedna je matka, to se nepočítá, i když má na Guida (Lenka Bartolšicová) významný a herecky důstojný vliv. A ta další děvčata? Zpívají, tančí a svým kouzelným herectvím svádí a přivlastňují si pana režiséra. Od komplikované a milující manželky Luisy (Lucie Bergerová) přes náročnou milenku Carlu (Kristýna Daňhelová) a žádostivou herečku Claudii (Marta Matějová) po energickou producentku Liliane (Markéta Sedláčková) a další a další role žádostivých obdivovatelek, všechny zahrané s rozkošnou energií a to si představte, převaha rolí je obsazena v alternacích! Bože můj, kde ten Moša bere tolik hezkých a talentovaných žen?

NINE (Městské divadlo Brno) | foto: Městské divadlo Brno

Režisér si do inscenace přizval své osvědčené spolupracovníky. Scénu vytvořenou z jednoduché konstrukce s mnoha okny pro obdivovatelky slavného Guida, vytvořil Christoph Weyers. Mimochodem, scéna je mnohem funkčnější, než ta přeplácaná ve filmové verzi muzikálu, kterou lze stáhnout z YouTube… A mimochodem, jak si ten filmový muzikál prohlížím, tak tam je na scéně „jenom“ 22 obdivovatelek Guida. Moša jich představil více (!)

Kostýmy Andrei a Adély Kučerových jsou lehké, nápadité, sjednocené převládající červenu barvou, ale také hezky různé s fantasií. Inscenaci pomáhá i citlivá realizace velkoplošných filmových dotáček Dalibora Čtvrtníčka a Petra Hloušky.

Muzikál je muzikálem hlavně hudbou a písňovými texty. Podle scénáře Arthura Kopitasložil hudbu a napsal texty písní již v branži ostřílený Maury Yeston. (autor muzikálu TITANIC). Je to líbivá hudba, typicky Broadwayská, prostě muzikál, jak se patří. Asi bych si tam vybral i písně, které by si zasloužily větší mediální publicitu (například hezké taneční číslo se zpěvem: Folies Bergéres).

Ještě se musím zmínit o programu k představení, který je už tradičně bohatý na informace, prostě kvalitní. Redakčně jej sestavila dramaturgyně představení, Klára Latzková a autorem fotografií je Tino Kratochvil. Syn Jefa, který nás bohužel v březnu 2018 opustil, má ve svém synovi důstojného pokračovatele umělecké divadelní fotografie. A to je moc dobře.

Muzikál NINE je kvalitní dílo, ověnčené slavnými divadelními domy. Brněnská inscenace s těmi slavnými určitě snese srovnání. Filmová verze samozřejmě pracuje s pestřejší obrazností, s rychlými střihy, s celky a detaily, ale po jejím zhlédnutí jsem měl stejně dojem, že živé divadlo je mezi médii určitě neporazitelné. Hlavně, když je tak kvalitní, jako brněnský muzikál NINE.

Hodnocení: 100%

Autoři: Maury Yeston, Arthur Kopit

Režie: Stanislav Moša

Asistent režie: Igor Ondříček

Překlad: Zuzana Čtveráčková

Kostýmy: Andrea Kučerová, Adéla Kučerová

Dramaturg: Klára Latzková

Scéna: Christoph Weyers

Hudební nastudování: Dan Kalousek, Ema Mikešková

Dirigent: Dan Kalousek, Ema Mikešková

Sbormistr: Dan Kalousek, Jana Suchomelová

Korepetice: Zuzana Kadlčíková, Jaroslava Michalíková, Dan Kalousek, Jana Suchomelová

Choreografie: Michal Matěj

Asistent choreografie: Hana Kubinová

Úprava hudebního aranžmá: Daniel Kyzlink

Světelná režie: David Kachlíř

Projekce: Petr Hloušek

Zvuková supervize: Jiří Topol Novotný

Asistentka kostýmní výtvarnice: Eliška Lupačová Ondráčková

Umělecký záznam a střih představení: Dalibor Černák

Zvuková režie: Gabriela Bayerová, Michal Hula

Produkce: Zdeněk Helbich

Plakát: Petr Hloušek, Tino Kratochvil

Klavírní výtah: Karel Škarka

Příprava hudebních materiálů: Michal Babiak, Martin Kostaš, Richard Mlynář

Hrají:

Guido Contini

Petr Gazdík

Petr Štěpán

Luisa, jeho žena

Lucie Bergerová

Ivana Vaňková

Carla, jeho milenka

Kristýna Daňhelová

Dagmar Křížová

Claudia Nardi, herečka

Marta Matějová

Katarína Mikulová

Guidova matka

Lenka Bartolšicová

Monika Světnicová

Liliane La Fleur

Markéta Sedláčková

Alena Antalová

Stephanie Necrophorus

Mária Lalková

Jana Musilová

Provozní v lázních

Andrea Zelová

Mama Maddelena, šéfka hotelu

Hana Kováříková

Sarraghina

Eva Jedličková

Viktória Matušovová

Malý Guido

Štěpán Šarapatka

Martin Mašek

Maria, herečka / Italka

Johana Gazdíková

Diana, herečka / Italka

Markéta Pešková

Lina Darling, záhadná asistentka La Fleur

Renáta Mrózková

Giulieta, fanynka / Italka

Alžbeta Trembecká

Renata, fanynka / Italka / Reportérka

Pavlína Palmovská

Annabella, bývalá milenka / Reportérka

Eliška Skálová

Francesca, fanynka / Italka / Reportérka

Barbora Remišová

Olga von Sturm

Magda Vitková

Heidi von Sturm

Martina Severová

Gretchen von Krupf

Dana Puková

Ilsa von Hesse

Erika Kubálková

Jeptiška

Hana Kubinová

1. Grácie

Kristýna Gašperáková

2. Grácie

Barbora Musilová

3. Grácie

Simona Šeligová

Swing

Vendula Hudcová

Petra Šimberová

Nikol Wetterová

Michaela Mrkosová