Na podzim dorazí Tarzan. Hrají Gránský, Vojtek nebo Dulava

Už od října se tuzemští divadelní diváci mohou těšit na nezapomenutelný zážitek. Divadlo Hybernia totiž uvede světový muzikál Tarzan, k němuž složil hudbu fenomenální hudebník Phil Collins, a který dobyl Hollywood i Broadway.

Na cestu džunglí vezmou totiž už letos na podzim diváky i čeští herci a zpěváci. Diváky čeká slavný příběh mladého muže, který hledá své kořeny i lásku. Muzikál je adaptací slavné knihy Edgara Rice Burroughse.

Součástí muzikálu je rovněž Grammy, Oscarem i Zlatým glóbem ověnčená skladba člena legendárních Genesis Collinse You Will Be In My Heart. S hudbou geniálního skladatele si budou dozajista rozumět i tuzemští muzikáloví herci.

Obzvlášť když je obsazení Tarzana opravdu hvězdné. V hlavní roli si budou alternovat David Gránský a Vojtěch Drahokoupil, sekundovat jim bude např. Josef Vojtek, Jaromír Dulava, Ivana Korolová nebo Eva Burešová.

Další detaily prozradí čeští producenti muzikálu na pondělní tiskové konferenci. Podle předchozích informací je premiéra naplánována na 3. října 2019, divadlo pak plánuje až 70 představení během sezóny 2019/2020.