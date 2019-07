Woody Allen zrežíroval operu, debutovat bude v milánské La Scale

"Jsem aktivní člověk. Jsem šťastný, že jsem si mohl dopřát pauzu od filmů, abych mohl uvést Pucciniho operu v divadle, jako je La Scala," řekl v úterý Allen při představení opery v Miláně. Gianni Schicchi je pro něj ideální operou.

"Je krátká a veselá," řekl Allen, který se prý při režii nechal inspirovat italskými neorealistickými filmy z 50. let.

Allen poprvé režíroval operní dílo v roce 2008 pro operu v Los Angeles.

Po uvedení inscenace odletí Allen do španělského města San Sebastián, kde za dva týdny začne natáčení jeho nového filmu, v němž si zahraje mimo jiné Oscarem oceněný herec Christoph Walz. Zatím poslední Allenův snímek Deštivý den v New Yorku přijde do kin v říjnu.