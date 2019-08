Klicperovo divadlo otevírá předprodej: Důležité infromace pro sezonu 2019/20?

První prodejní dny budou určeny především předplatitelům, a to jak stávajícím, kteří si mohou obnovit své předplatné z předchozí sezóny, tak i novým, kteří si budou chtít předplatné teprve vybrat. Až do konce srpna bude navíc mimořádně otevřeno i v sobotu od 9 do 12 hodin.

V nové sezóně přichází Klicperovo divadlo se zcela novou předplatitelskou skupinu „Z“ pro dospělé diváky, která nabízí bohatý výběr míst v předních řadách a abonentky je možné zakoupit také on-line jako eVstupenky. Divadlo zároveň nabízí i cenově zvýhodněné předplatitelské balíčky pro seniory nebo studenty. Více informací o jednotlivých druzích předplatného je zveřejněno na webových stránkách divadla, nebo je možné je získat osobně přímo v předprodeji, kde s výběrem předplatného divákům rádi poradíme.

Předplatitelé budou mít možnost během prvních dní si přednostně vyměnit kupóny na představení festivalu Čekání na Václava a dokoupit si jednu vstupenku na jakékoliv festivalové představení, a to do vyčerpání kapacity míst pro kupony. Volný prodej vstupenek na Čekání na Václava pak bude spuštěn v pondělí 26. 8. v 10 hodin dopoledne v předprodeji divadla i on-line na www.klicperovodivadlo.cz.