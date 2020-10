Brněnští divadelníci jsou unavení ze změn, pomáhají si navzájem

"To neustálé přeplánovávání věcí je naprosto šílené a vyčerpávající," uvedla na dotaz ČTK vedoucí divadla Polárka Natálie Pelcová. V divadle pár nemocných s covidem bylo, nakazili se ale jinde. "Snažíme se chovat zodpovědně, nepropadat trudnomyslnosti, nebát se, podporovat se navzájem a čekat na lepší časy," uvedla Pelcová. Zkoušky představení Proces podle Franze Kafky pokračují.

Život se nezastavil ani v Huse na provázku, kde zkouší inscenaci Raději zešílet v divočině. Má formu rozhovorů, proto lze zkoušet v komorním obsazení. Na zkouškách bývá jen režisérka, herec a dramaturg.

Všichni v zákulisí i během zkoušení nosí roušky, snaží se zachovávat rozestupy, před zkouškami dezinfikují sál germicidní lampou. "Chápeme, že opatření jsou teď nezbytná. Ale zároveň jsou trochu frustrující. Divadlo bez diváků je smutné," uvedla mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

V Městském divadle Brno pokračují zkoušky inscenací Bella Figura a Pretty Woman. V jedné místnosti nesmí najednou zpívat více než pět lidí. "Proto byla už v minulém týdnu na páteční zkoušce muzikálu Pretty Woman pořízena nahrávka sborů pro tuto inscenaci tak, abychom mohli v naší práci pokračovat," uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

V HaDivadle berou situaci vážně už od září, kdy z vlastního rozhodnutí přestali hrát. Nyní zdůrazňují důležitost solidarity ve společnosti. "Chceme být teď především jako jednotlivci i jako kolektiv co nejvíce nápomocni celé společnosti, ať už v rámci nejbližšího okolí, nebo různými formami dobrovolnictví," uvedla intendantka Anna Stránská.

HaDivadlo zkouší inscenaci Moby Dick, termín premiéry je nejistý. "Jedna z variant například počítá s dozkoušením do finálního tvaru, zaznamenáním, zamražením, a jakmile bude možné hrát pro veřejnost, inscenace by šla do generálek," uvedla Stránská.

I po rozpočtové stránce má HaDivadlo několik scénářů, jak fungovat v dalších měsících. Základ je nenechat lidi v nouzi. Situace je těžká hlavně pro ty na volné noze. "Co se týká našich blízkých spolupracovníků, tam kde to šlo, nabízeli jsme doteď alespoň v rámci možností pomocnou ruku - snad se už ochranné role více zhostí v následujících dnech stát," uvedla Stránská.