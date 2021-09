Divadlo v Brně žije. NdB chystá na letošní sezonu naditý repertoár

— Autor: Peter Stoličný / EuroZprávy.cz

Snad už zažíváme začátek konce koronaviru v ČR. To by byla dobrá zpráva i pro divadla, která se otevírají do nové sezony. Pravda, vpustí do jeviště jenom ty, kteří se prokáží prodělanou nemocí, nebo mají potvrzení o očkování a, bohužel, stále musíme sledovat divadlo s rouškami na tvářích. Ale hlavní je, že DIVADLO ŽIJE!