HaDivadlo slaví 45 let

Po začátcích v Prostějově, kde Hanácké divadlo sídlilo v secesním prostoru Národního domu architekta Jana Kotěry, se stalo součástí brněnského Státního divadla spolu se souborem tehdejšího Divadla na provázku. V Brně pak došlo ke změně názvu divadla a soubor postupně vystřídal několik působišť. Řada legendárních inscenací HaDivadla je spojena s Kulturním střediskem na Šelepově ulici, jiné s prostorem Kabinetu múz. Od roku 2004 sídlí HaDivadlo Alfa pasáži v centru Brna.

Za 45 let svého fungování dalo HaDivadlo prostor a podporovalo v tvůrčím růstu mnoho výrazných osobností – od zakladatelů Svatopluka Vály a Arnošta Goldflama, přes dramaturga Josefa Kovalčuka, režiséry Břetislava Rychlíka či Davida Jařaba, až po herecké talenty – Pavla Lišku, Janu Plodkovou či Marka Daniela. Své fungování staví dodnes na výrazné autorské poetice a osobitém pohledu na svět. Jeho uměleckým šéfem je od roku 2015 režisér Ivan Buraj.

Ve středu 18. prosince se od 17.30 hodin otevře divadlo všem spolupracovníkům i veřejnosti v rámci nejen vzpomínkového večera Let čtyřicetpět let. Komponovaný večer s otevřeným programem nabídne koláž z autorských textů Arnošta Goldflama, J. A. Pitínského či Cyrila Drozdy, volné projekční série fotografií i filmů ze společných let či upomínku prostějovských i předchozích brněnských působišť souboru. S kapelou zahraje Monika Načeva, také Václav Koubek, několik písní Jiřího Bulise přidá Dada Klementová a spol. a zazní i současná kapela Maruna pod vedením Jana Lepšíka a další hudební formace současných zaměstnanců a spolupracovníků divadla. „Stěžejním bodem večera má být zkrátka společné setkání a sdílení vzpomínek a zážitků,“ uvedla Anna Stránská, intendantka HaDivadla.