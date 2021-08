Letní Letná se vrací na scénu. Čím překvapí?

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Mezinárodní festival Letní Letná opět shromáždí to nejlepší ze světa nového cirkusu a divadla. Po loňské light verzi se v 18. ročníku vrací s plnohodnotným programem. Ze zahraničních hvězd Letní Letnou ovládnou francouzské soubory, už o velkolepé zahájení 12. srpna se pod širým nebem postará francouzská provazochodkyně Johanne Humblet. Do konce srpna svým umem v pražských Letenských sadech zaujmou rovněž ti nejlepší tuzemští akrobaté, žongléři a klauni, a to i na zdarma přístupné Open Air scéně. Na své si přijdou také nejmenší diváci, rozmanitými představeními je zabaví především Dětská scéna. V doprovodném programu se navíc každý může přiučit nejen cirkusovým dovednostem.