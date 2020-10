Majáky české kultury se rozsvítily na více než 100 místech České republiky

“Chceme poděkovat všem pořadatelům a kulturním institucím, které se do Majáků české kultury i přes tak krátkou dobu přípravy zapojily. Akce vyslala do světa jasný světelný signál, že kultura je tu i přes zrušení všech akcí pořád s námi. Protože kultura diváky nenechá ztroskotat a díky jejich podpoře ani sama neztroskotá. Budeme zase spolu! Zvládneme to! Bezpečně a s respektem k vládním opatřením,” říká Rosťa Novák ml., který se svým souborem Cirk La Putyka podnítil vznik iniciativy #kulturunezastavíš. A dodává: “Chceme ale poukázat i na nejistotu, která je spojená s proměnlivostí a nestabilitou vládních opatření. Spojili jsme se s vidinou nějakého konce současných přísných omezení, ale už je zase všechno jinak. Potřebujeme podporu nejen diváků, ale i státu, protože další omezování kultury budou pro mnohé likvidační. Řekněte nám, kdy by se mohla živá kultura skutečně opět vracet k životu a my se zařídíme. Být každý den v pozoru je více zničující než vědomí, že budeme zavření třeba x měsíců.”

“Děkujeme všem dodavatelům světel, celému technickému týmu, který akci s velkou obětavostí realizoval, a také ostatním firmám a jednotlivcům, kteří se podíleli na akci v ostatních městech,” doplňuje David Ostružár, jeden z autorů akce a z produkčních Majáků české kultury.

Poděkování patří firmám: Audiolight, Brum Licht, Force Production, Profirental, Start Production, T-Servis a řadě dalším. Technická koordinace: Smart Production.

Proč jste se k akci připojili? Jaký smysl pro vás osobně má rozsvítit Maják české kultury, na co by měl upozornit, co vyjádřit?

Naše společná kultura a umění dokazuje, že smyslem našeho života je jeho trvání z generace na generaci. Jsme totiž schopni pochopit přesah našeho bytí v našich potomcích, blízkých, v národě i všech lidech. Kultura a umění je světlo, které míří z našich duší ke hvězdám.

Jan Burian, ředitel, Národní divadlo Praha

Česká kultura prožívá asi nejtěžší období od sametové revoluce. Nemožnost konání nebo výrazné omezení hromadných akcí je pro mnoho subjektů devastující. Tímto krokem tak chceme stejně jako ostatní subjekty, které iniciativu podpořili, upozornit na kritickou situaci, která nastala a bude ještě dlouhou dobu trvat.

Robert Schaffer, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bestsport, O2 areny a O2 universa

RockOpera Praha se k akci připojila proto, aby upozornila na důležitost kultury jako vlastního sebevyjádření lidí různých generací i národů. Kultura, hudba, divadlo je tu s námi od nepaměti, díky ní jsme schopni zvládat i ty nejtěžší překážky. Náš rockový stánek kultury rozsvítíme společně s naším mezinárodním týmem z Francie až po Rusko a naživo rozehrajeme střechu divadla francouzským akustickým rockem s doprovodem didgeridoo a percusí.

Pavla Forest, zpěvačka, libretistka a ředitelka RockOpery Praha

Kultura je pro nás i pro naše posluchače nedílnou součástí života. Svým připojením k akci Maják české kultury jsme chtěli říct, že Česká filharmonie tu pořád je, i když zrovna nemůže hrát. A že po překonání současné krize se s našimi posluchači budeme opět těšit na společná setkávání ve Dvořákově síni Rudolfina, protože bez nich by naše činnost neměla žádný smysl.

David Mareček, generální ředitel, Česká filharmonie

Kultura je Tvář naší společnosti.

Architektura, slova, chování, morálka. To vše je kultura.

Pokud nebude kultura, zmizí naše Tvář. Budeme opět národ, který se na sebe nemá jak a proč podívat. Ale to už jsme zažili.

Nedopusťme to.

Rozsviťme maják naděje a vytrvejme.

Maják znamená vzájemnost.

Martin Františák, umělecký šéf, Švandovo divadlo, Praha

V době, která se zdá být divoká a v mnoha rozměrech konfrontační, pro nás Maják české kultury představuje symbolický, a přitom neprotestní akcent kultury jako takové. Symbol světla, které všichni potřebujeme k životu. Stejně jako kulturu.

Eva Suková, Dejvické divadlo, Praha

Současný tanec je silně propojen mezinárodně, sdílíme symbolickým Majákem společnou solidaritu všech profesí v oblasti živého umění, které se bez kontaktu s divákem neobejde, a to napříč Evropou. "Culture is future" – Evropský parlament tento názor sdílí a doporučuje členským státům vyčlenit 2 % z plánu na podporu oživení přímo na Kulturní plán obnovy. Věřím, že naše vláda nezůstane pozadu, protože umění přináší trvalé hodnoty, svobodu a kvalitu života celé společnosti.

Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka Tance Praha z.ú.

Maják slouží k navigaci ve zrádných oblastech, a právě kulturní život je v těchto časech oblast více než zrádná. Nyní již s jistotou víme, že dopady na kulturní a kreativní průmysly budou enormní. Až se z této situace dostaneme a instituce budou mít opět možnost uvádět svůj program, bude finanční i mentální podpora ze strany diváků i státu naprosto kruciální. Aby k ní vůbec došlo, je třeba na nelibou situaci v tomto bezčasí upozorňovat. Nesmíme úplně zhasnout, protože se dost dobře může stát, že se v mnohých lidech zrodí myšlenka, že kulturu nepotřebují. To by byl začátek konce.

Jan Honeiser, vedoucí produkce, Palác Akropolis, Praha

Zapojením se do akce Majáky české kultury chceme vzkázat všem divákům i kolegům z kulturních institucí po celé České republice, že držíme spolu a že se nedáme.

Josef Kubáník, mluvčí Slováckého divadla v Uherském Hradišti

K akci jsme se připojili proto, že je dnes velmi důležité, abychom společně upozornili na to, že kultura není jen prostor pro trávení volného času, ale důležitá součást našich životů, platforma pro společenský dialog a zároveň čím dál tím víc důležitější součást ekonomiky. Epidemií Covid 19 jsou sice postiženy různé oblasti společnosti, ale v kultuře se naplno projevily i další dlouhodobě neřešené problémy a dopad na tento sektor bude zdrcující. Maják chápeme jako akt solidarity mezi kulturními institucemi, na jejichž přežití závisí osudy soudobého umění i zábavního průmyslu. Doufejme, že společnost k našemu osudu nebude lhostejná a že ji tohle gesto zůstane na paměti, stejně jako ty tisíce představení a akcí, které se stihly od konce první vlny v červnu odehrát.

Přemek Martinek, DIOD Jihlava

Chtěli jsme dát najevo, že i v nejzápadnějším českém divadle #kulturunezastavis. Akci bereme jako krásné gesto, propojující herce i další zaměstnance divadla s našimi diváky v době, kdy to není možné obvyklým způsobem – během představení.

Martina Pokorná, dramaturgyně, Západočeské divadlo v Chebu

Jsme majákem kultury v našem městě. A tak jsme nemohli chybět ani v této celorepublikové akci. Je to prostě takový tichý výkřik, že jsme tady a že žijeme.

Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí n. Labem

Akci Maják české kultury považuji za důležitý projev společné síly kulturních institucí a všech umělců, kteří jsou nyní znovu odstaveni od své tvorby. Věřím, že poukáže i na to, že kulturní činnost v naší zemi není jen volnočasovou aktivitou, ale, že se jedná o nezpochybnitelný fenomén naší společnosti, se kterým se musí počítat. Kultura je nejen potřebou pro miliony našich spoluobčanů, ale i důležitou součástí naší ekonomiky.

Petr Dohnal, ředitel, Východočeské divadlo Pardubice

Vysláním světelného signálu se připojujeme k dalším kulturním institucím. Chceme všechny příznivce současného tance ubezpečit, že jsme stále zde, i když nemůžeme produkovat naše představení. Studenti se stále připravují a těší se na okamžik, kdy budou moci být opět se svými diváky a spolu navzájem. Maják české kultury nyní svítí v Duncanu namísto všech představení, která nemohla proběhnout.

Romana Lisnerová, ředitelka školy, Konzervatoř Duncan Centre

K akci Maják české kultury jsme se připojili proto, abychom podpořili všechny naše kolegy, v jejichž kulturních institucích je stejně jako u nás momentálně tma. Dnešní akce „Maják“ měla ukázat, že kultura není jen volnočasovou aktivitou, ale naopak nedílnou součástí kulturní společnosti, která nikam nezmizí. Držme si palce, ať se brzy vrátí časy, kdy budeme kromě „Majáku“ moci opět rozsvítit i samotné jeviště a hlediště.

Kateřina Vižďová, tisková mluvčí, Městské divadlo Brno

Česká kultura si musela svou společenskou pozici obhajovat již před pandemií, ale nyní stojí ještě před větší zkouškou. Boří se hodnotový systém naší společnosti a bude potřeba jej znovu definovat. A právě v tento moment může kultura ukázat svou sílu a podstatu. Její soudružnost k tomu má velké předpoklady. Doufám a věřím, že česká kultura zafunguje jako pomyslný maják a zachrání co nejvíce zbloudilých duší.

Jan Holec, umělecký šéf, Divadlo Petra Bezruče, Ostrava

Cítíme sounáležitost se všemi kulturními organizacemi v republice. Věříme, že tento výjimečný stav nezlikviduje kulturu, která má v naší zemi nezastupitelné místo.

Eva Mikulková, ředitelka, Klicperovo divadlo Hradec Králové

S veškerým respektem k nutnosti zvládnout současnou situaci se plně ztotožňujeme s myšlenkou symbolicky poukázat na problém české kultury, do kterého byla nedobrovolně vhozena. Kulturu netvoří jen velká divadla a velké kulturní instituce, ale mnoho jednotlivců, externistů, specialistů ve svých oborech, a to i technického rázu. Ti všichni byli ze dne na den připraveni o možnost obživy. Pevně věříme, že v této chaotické a vystrašené době si brzy budeme moci najít cestu ke svým divákům stejně jako oni k nám.

Martina Drbušková, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň

Seznam institucí, které se do Majáků české kultury zapojily:

Akademie múzických umění – Divadelní fakulta (DAMU)

Akademie múzických umění Praha (AMU) / Filmová a televizní fakulta (FAMU)

Bezbariérové divadlo Barka

Centrum experimentálního divadla (CED)

Činoherní studio města Ústí nad Labem

Dejvické divadlo

DIOD

DISK

Divadelní studio Marta DIFA JAMU Brno

Divadlo Alfa

Divadlo Bolka Polívky

Divadlo Bravo

Divadlo Feste

Divadlo Horní Počernice

Divadlo Husa na provázku

Divadlo J. K. Tyla

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo Na Fidlovačce

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU

Divadlo Na prádle

Divadlo Na zábradlí

Divadlo pod Palmovkou

Divadlo Ponec

Divadlo v Řeznické

Forum Karlín

FysioArt o.p.s.

Horácké divadlo Jihlava p.o.

Jatka78

KD Mlejn, o.p.s.

Klicperovo divadlo

Kult, spolek

Kulturní centrum Turnov

Lucerna

Masarykův kulturní dům

MeetFactory o.p.s.

Městské divadlo Brno

Městské divadlo Mladá Boleslav

Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace

Naivní divadlo Liberec

Národní divadlo Praha

Národní divadlo Brno

Národní galerie – Palác Kinských

O2 arena

Palác Akropolis

RockOpera Praha

ROXY

Rudolfinum – Česká filharmonie

Slezské divadlo Opava

Slovácké divadlo

Police Symphony Orchestra

divadlo BRAVO!

DOX

Muzeum východních Čech

La Fabrika

Stavovské divadlo

Dolní Vítkovice – Gong, Ostrava

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Moravská galerie Brno

Janáčkova filharmonie Ostrava

Kulturní dům Benešov

Start Production, Ďáblice

Dům kultury města Ostravy

Konzervatoř DUNCAN CENTRE

Švandovo divadlo na Smíchově

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Divadlo Drak

Divadlo F. X. Šaldy Liberec p.o.

Divadlo na Vinohradech

Divadlo Oskara Nedbala

Divadlo Šumperk, s.r.o.

Národní divadlo moravskoslezské p.o.

Vila štvanice

ROXY / Linhartova nadace

Jiráskovo divadlo Hronov

Východočeské divadlo

Galerie Moderního umění Hradec Králové

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Městské divadlo Mnichovo Hradiště

Akord Ostrava – Zábřeh

Městské divadlo v Chebu

Vrchlického divadlo Louny

REZI.DANCE Komařice

Moravská filharmonie Olomouc

Pražská tržnice

Divadlo Gong Praha