Městské divadlo Brno zahajuje předprodej vstupenek na letní open air představení na Biskupském dvoře

Díky neutuchající přízni diváků každý rok navíc dochází k postupnému rozšiřování repertoárové nabídky i k prodlužování doby uvádění inscenací. A nejinak tomu bude i letos, kdy svou produkci MdB zahájí opět již na konci měsíce května, odehraje tu pro vás celkem 38 představení a na výběr přitom budete mít hned z devíti různých titulů!

Letní produkce inscenací Městského divadla Brno na Biskupském dvoře ve vnitřním areálu Moravského zemského muzea bude probíhat v období od 28. května do 22. července 2022, se začátky vždy od 20:30 hodin, ve venkovních prostorách a za každého počasí. Představení MdB tak náležitě odstartují již třinácté Léto na Biskupském dvoře, což je seriál programů nejen brněnských institucí, který vznikl a je pořádán ve spolupráci MdB s Moravským zemským muzeem a reklamní společností SNIP & CO.

Vstupenky si ovšem můžete zajistit již od 15. února 2022, a to buď v pokladnách divadla na Lidické ulici 16, nebo online na www.mdb.cz. Hromadné objednávky vyřídíte přes komerční oddělení MdB (tel.: 533 316 352, e-mail: [email protected]). Doprodej vstupenek pak bude probíhat vždy hodinu před začátkem představení v pokladně Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea na Zelném trhu.

Populární inscenace MdB pod širým nebem

V inscenacích uváděných na své letní scéně MdB pravidelně zpracovává látku, v níž vzdává hold výrazným osobnostem brněnských dějin. A tak bude ve světové premiéře jako letošní novinka uvedena autorská historická freska Eliška. Touha po štěstí, lásce a moci je hnací silou života dvou žen – královny Elišky Přemyslovny a její rivalky, královny Elišky Rejčky. Nové původní drama vypráví především o tom, že když dvě ženy dělají totéž, není to totéž. Jejich poutavý příběh můžete sledovat od 28. 5. do 3. 6. a dále od 24. do 27. 6. Dvojici panovnic vystřídá trojice fasádníků, která na vás jistě udělá patřičný dojem i v plenéru.

Od 5. do 9. 6. se v komedii Světáci Skopec, Prouza a Petrtýl promění ve lvy salónů a jako zkušení „světáci“ se pokusí zapůsobit na tři elegantní „krásky“, což povede k nepřebernému množství komických situací. Napětí, záměny, převleky či láska – to je, oč tu běží. Inscenace Zamilovaný Shakespeare kromě zmíněného nabízí i pohled do zákulisí anglického divadla a když se to vše spojí s humorem, výsledkem je královský večer v dobré společnosti. Will Shakespeare i celá jeho herecká společnost pro vás budou hrát od 11. do 14. 6. „Hoř, plamínku, plápolej, tupou sílu udolej!“ Toto známé zaříkadlo vám budiž nápovědou, že na open air scénu opět zamíří statečný kovář Mikeš, aby tu za doprovodu kouzelné hudby Petra Ulrycha zachránil ztracené královské dcerky, které do svých spárů zajal zlý Černý král.

Muzikálová pohádka O statečném kováři vás potěší od 16. do 18. 6. Z pohádky se přesunete zpět do historie, v níž ale autoři také popustili uzdu své fantazii. V rozverném zpěvoherním balábile Napoleon aneb Alchymie štěstí se dozvíte, co mají společného Napoleon, Churchill a Brno. Neváhejte a naskočte od 20. do 22. 6. do kolotoče neuvěřitelných historických situací! Neodmyslitelnou součástí letní divadelní nabídky MdB je i výjimečný Lakomec. Každá další repríza slavné Molièrovy komedie v titulní roli s Boleslavem Polívkou je garancí mimořádné divadelní události. Dejte pozor, ať vám tato nebývalá inscenace od 29. 6. do 1. 7. neunikne!

Nesmrtelná heroická komedie Cyrano z Bergeracu o rytíři s velkým nosem a s ještě větším srdcem je po všech stránkách úchvatná a oblíbená – mají ji rádi divadelníci i diváci. Není proto divu, že se opakovaně stává ozdobou repertoáru MdB, a to opět i v romantických kulisách Biskupského dvora, jež mu nesmírně svědčí! Ostatně od 3. do 5. 7. se můžete sami přesvědčit! Brněnská Noc na Karlštejně pod věžemi Petrova se již za dobu svého uvádění stala synonymem pro open air repertoár MdB. Líbivý příběh Otce vlasti s úsměvnou zápletkou je zkrátka zárukou krásně prožitého letního večera. Přijďte se od 7. do 9. 7. pobavit a zanotovat si známé písně!

U příležitosti oslav 200. výročí od narození slavného Brňana, opata a zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela se ve třech exkluzivních reprízách od 20. do 22. 7. pod petropavelské věže navrátí rozmarná komedie se zpěvy Mendel aneb Vzpoura hrášků, jež s nadsázkou a humorem vypráví o životě tohoto génia a v níž se konečně dozvíte, co na všechny Mendelovy pokusy říká sám starobrněnský hrách.

ELIŠKA

Igor Ondříček, Klára Latzková

historická freska, světová premiéra

Eliška se provdala v útlém věku. Zároveň se sňatkem musela opustit svou rodnou zem a naučit se žít ve zcela novém prostředí. Svého manžela Václava milovala i přesto, že byl o dost let starší a musela spolu s ním přijmout i jeho děti z předchozího manželství. Se svou jmenovkyní, Václavovou dcerou, shodou okolností také Eliškou však celý život bojovala. A nebyl to lehký život. První manželství trvalo krátce, bohužel ani druhý manžel Rudolf nežil dlouho, a tak Eliška většinu svého života strávila jako vdova. Jednou z radostí jí byla dcera Anežka a celoživotní přátelství s Jindřichem, které se časem změnilo ve vroucí láskyplný vztah. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že nová inscenace na Biskupském dvoře vypráví příběh červené knihovny. Je to tak jen do jisté míry, neboť postavami tohoto původního dramatu jsou skutečné postavy české historie. I letos jsme se rozhodli pro letní premiéru zpracovat příběh osobnosti, která výrazně zasáhla do dějin města Brna. Česká a polská královna Eliška Rejčka strávila v Brně sice až posledních pár let svého bohatého života, ale od roku 1318 se jí zde podařilo vybudovat prostředí, které si nezadalo s leskem královského dvora. Spolu se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé zde roku 1323 založila ženský cisterciácký klášter spolu se špitálem, farní kostel svatého Vavřince a baziliku Nanebevzetí Panny Marie, v níž byla roku 1335 pochována po boku svého milovaného Jindřicha. Ten jí byl většinu života obětavým přítelem, partnerem i opatrovníkem v mnoha nebezpečných situacích, kdy musela čelit nenávisti své nevlastní dcery Elišky Přemyslovny. I pro ni byla touha po štěstí, lásce a moci hnací silou života v nelehké době 14. století. Světová premiéra vypráví příběh dvou žen. České královny Elišky Přemyslovny, matky Otce vlasti Karla IV., a její velké rivalky, Elišky Richenzy zvané Čechy Rejčka, nejbohatší ženy tehdejší Evropy. Dvě současnice chtěly to samé: osobní štěstí ve spokojené zemi. Každá se toho pokoušela dosáhnout vlastním způsobem, často byly jedna druhé největší překážkou a zároveň musela každá bojovat sama se sebou. Historická freska o tom, že když dvě ženy dělají totéž, není to totéž.

Režie: Igor Ondříček

Na programu: 28. května – 3. června a 24.–27. června 2022

SVĚTÁCI

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála, Karel Cón

nesmrtelná česká komedie s písničkami

„Tak třikrát whiskey s ledem, ať trošku popojedem, a dámám Hennessy...“ Trojice fasádníků, kterou už velmi dobře znáte z jeviště Činoherní scény, na vás jistě udělá patřičný dojem i v plenéru. Skopec, Prouza a Petrtýl si „nechají střihnout na sako u Adama“, promění se tak ve lvy salónů a jako zkušení „světáci“ se v Embassy Baru pokusí zapůsobit na tři elegantní „krásky“, což povede k množství komických situací, díky nimž hravě zapomenete na každodenní starosti. Inscenace je navíc doplněna zcela novými písněmi Karla Cóna a postavou vypravěče, který celé to pachtění s nadsázkou a vtipem glosuje.

Režie: Stanislav Slovák

Hrají: Michal Isteník, Petr Halberstadt, Jakub Uličník, Markéta Sedláčková, Pavla Vitázková, Andrea Zelová, Ladislav Kolář, Drahomíra Hofmanová, Lukáš Janota a další.

Na programu: 5.–9. června 2022

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall

romantická komedie

Pod širým nebem, jak se zdá, se již definitivně utábořil i William Shakespeare a jeho herecká společnost. Příběh, kterému nechybí napětí, komické záměny a převleky ani milostná zápletka, to je slovy klasika to, oč tu běží. Inscenace Zamilovaný Shakespeare však kromě zmíněného nabízí i pohled do zákulisí anglického divadla, a jak je zřejmé z nadšených ohlasů diváků i divadelních recenzentů, tak tento princip divadla na divadle je stále populární. A pokud se navíc snoubí s humorem a slovutným dramatikem v hlavní roli s Dušanem Vitázkem, je postaráno o zábavný letní večer strávený v královské společnosti.

Režie: Stanislav Slovák

Hrají: Dušan Vitázek, Svetlana Janotová nebo Andrea Zelová, Michal Isteník, Jiří Mach, Petr Štěpán, Alena Antalová, Aleš Slanina, Jakub Uličník, Tomáš Sagher a další.

Na programu: 11.–14. června 2022

O STATEČNÉM KOVÁŘI

Božena Němcová, Petr Ulrych

muzikálová pohádka

„Hoř, plamínku, plápolej, tupou sílu udolej!“ Toto známé zaříkadlo, jež se díky filmové verzi pohádkového příběhu Boženy Němcové vrylo do paměti celým generacím diváků, vám budiž nápovědou, že na open air scénu opět zamíří statečný kovář Mikeš se svými kamarády Ondrou a Matějem, aby tu za zvuků nadčasově kouzelné hudby Petra Ulrycha, která představení na každém kroku doprovází, navzdory všem nástrahám a překážkám zachránili ztracené královské dcerky, jež do svých spárů zajal zlý Černý král. Pohádkový muzikál O statečném kováři je tou pravou volbou, jak strávit krásný letní večer s celou rodinou.

Režie: Igor Ondříček

Hrají: Aleš Slanina, Kristian Pekar, Jakub Uličník, Petr Halberstadt, Eliška Skálová, Jiří Mach, Zdeněk Junák, Lucie Bergerová a další.

Na programu: 16.–18. června 2022

NAPOLEON ANEB ALCHYMIE ŠTĚSTÍ

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán

historická freska

V rozverném zpěvoherním balábile plném nejrozmanitějších postav a postaviček se dozvíte, co mají společného francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte, britský politik Winston Churchill a město Brno. Že spolu podle vás životní příběhy těchto velikánů vůbec nesouvisí? Z omylu vás vyvede originální inscenace z pera zaběhnuté čtveřice autorů, která má s podobnými historickými freskami nepřeberné zkušenosti. A to ještě nevíte, že do pátrání po zmizelé Churchillově manželce Clementine se kromě novinářky Agáty zapojí i Leoš Janáček a brněnská galérka! Neváhejte a naskočte s námi do tohoto kolotoče neuvěřitelných historických situací!

Režie: Stanislav Slovák

Hrají: Kristian Pekar, Marta Matějová, Milan Němec, Alžběta Janíčková, Libor Matouš, Barbora Goldmannová, Lukáš Janota, Robert Jícha, Lenka Janíková a další.

Na programu: 20.–22. června 2022

LAKOMEC

Molière

komedie, v níž o peníze jde až v první řadě

Každá další repríza nejslavnějšího díla francouzského dramatika v titulní roli s Boleslavem Polívkou je příslibem mimořádné divadelní události. Jak se shodují nadšení diváci i odborná kritika, tak ačkoliv toto dílo od dob svého vzniku baví obecenstvo dohromady už tři a půl století, v tomto podání se díky modernímu překladu, honosné scéně, nápaditým kostýmům i bravurním hereckým výkonům jedná o stále aktuální hru, která již několik sezón baví vyprodaná hlediště. Neváhejte a přesvědčte se sami!

Režie: Stanislav Moša

Hrají: Boleslav Polívka, Kristian Pekar, Svetlana Janotová nebo Andrea Zelová, Jiří Mach, Dagmar Křížová, Alena Antalová, Michal Isteník, Jan Mazák a další.

Na programu: 29. června – 1. července 2022

CYRANO Z BERGERACU

Edmond Rostand

romantická báseň

Novoromantická komedie Edmonda Rostanda se stala během více než stovky let od svého vzniku jednou z nejhranějších her světového repertoáru na našich jevištích. Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů a jeho velké lásce k Roxaně je příběhem o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění. Pozoruhodná hra se zcela mimořádnými hereckými příležitostmi a prolínajícími se hrdinskými, romantickými, komickými a historickými rovinami nabídne v impozantních kulisách Biskupského dvora zcela působivou podívanou!

Režie: Stanislav Moša

Hrají: Igor Ondříček, Kristian Pekar, Svetlana Janotová, Viktor Skála, Michal Isteník, Oldřich Smysl, Jiří Mach, Eva Jedličková, Stanislav Slovák a další.

Na programu: 3.–5. července 2022

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar

legendární český muzikál

Brněnská Noc na Karlštejně pod věžemi Petrova se již za dobu svého uvádění stala synonymem pro náš letní open air repertoár. Jinak tomu nebude ani letos! Milý příběh Otce vlasti Karla IV., v jehož centru stojí úsměvná zápletka, která vede k řadě humorných momentů, nedorozumění a omylů, je ve spojení se skvělými hereckými výkony a s dnes již zlidovělou hudbou Karla Svobody zárukou vskutku příjemně prožitého letního večera. Přijďte se pobavit a zanotovat si známé písně!

Režie: Igor Ondříček

Hrají: Hana Holišová nebo Ivana Vaňková, Petr Štěpán, Lukáš Janota, Jiří Mach, Zdeněk Junák, Aleš Slanina a další.

Na programu: 7.–9. července 2022

MENDEL ANEB VZPOURA HRÁŠKŮ

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán

komedie se zpěvy o brněnském géniovi

Při příležitosti oslav dvoustého výročí od narození snad nejslavnějšího Brňana, opata a zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela se ve třech exkluzivních reprízách pod petropavelské věže navrátí oblíbená rozmarná komedie, jenž s nadsázkou a humorem vlastním autorům daného kusu vypráví o životě tohoto génia. Nejde však o klasické životopisné drama, ale o komediální zpěvohru s původními písněmi, v níž se konečně dozvíte, co vlastně na všechny Mendelovy pokusy říká sám starobrněnský hrách.

Režie: Stanislav Slovák

Hrají: Lukáš Janota, Milan Němec, Andrea Zelová, Alan Novotný, Jan Brožek, Ladislav Kolář, Jan Mazák, Zdeněk Junák, Ivana Vaňková, Dušan Vitázek a další.

Na programu: 20.–22. července 2022