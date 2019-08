Národní divadlo Brno představilo premiéry pro sezónu 2019/2020: Na své si přijdou fanoušci baletu i činohry

Národní divadlo Brno zahájí novou sezónu 6. září open air koncertem. Na piazzettě před Janáčkovým divadlem od 18.00 do 20.30. „Zveme vás na ochutnávku nadcházející divadelní sezony! Poprvé po rekonstrukci Janáčkova divadla zpět na piazzettě s námi můžete zahájit pod širým nebem sezonu 2019/2020. Pod taktovkou šéfdirigenta Marko Ivanoviće, se sólisty Janou Šrejma Kačírkovou, Pavlou Vykopalovou, Václavou Krejčí Houskovou, Romanem Hozou, Jiřím Sulženkem, Ondřejem Koplíkem a dalšími a spolu se sborem a orchestrem Janáčkovy opery NdB vám dáme nahlédnout do nadcházející sezony a titulů, které vás v ní čekají,“ láká fanoušky Národní divadlo Brno.

Premiéry 2019/2020 Opera: Jiří Heřman, umělecký šéf Janáčkovy opery NdB, popisuje, co se chystá:

Uplynulý rok znamenal pro soubor Janáčkovy opery NdB návrat domů, do opraveného divadla, jehož křtem a první zkouškou se stal náročný a krásný 6. ročník festivalu Janáček Brno. Po tři týdny zněly všechny naše divadelní budovy a další místa Brna Janáčkovou hudbou v provedení vynikajících umělců. Do Janáčkova divadla se také vrátily velké inscenace, s nimiž operní soubor slavil úspěchy a sklízel ceny, ať to byl Modrovousův hrad/Očekávání, Láska na dálku či Epos o Gilgamešovi/ Dido a Aeneas. Před námi je nyní nová sezona, ve které jsme pro vás připravili pět velkých operních titulů.

Režijní duo Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský neboli SKUTR patří k tvůrcům, kteří si získali renomé svými imaginativními inscenacemi. Brněnskému publiku se představili poetickou činoherní podobou Lišky Bystroušky a teď je přivítáme i v opeře. Budou to oni, kdo zahájí sezonu 2018/2019 inscenací slavné opery o věčném hledání ženského ideálu, Hoffmannovými povídkami Jacquese Offenbacha.

Další premiéry sezony patří dílům 20. a 21. století. Po třiceti pěti letech se vrátí na jeviště Janáčkova divadla Růžový kavalír, dílo Richarda Strausse, skladatele, který formoval podobu opery na počátku 20. století. Po úspěšných Pravidlech slušného chování v moderní společnosti Michala Nejtka uvedeme další operu vytvořenou na objednávku přímo pro náš soubor – Monument, dílo inspirované osudem sochaře O. Švece. Autorem hudby je Marko Ivanović, libreto napsal David Radok, který se zároveň ujme i režie.

Dílo Bohuslava Martinů je v Brně doma. Zazněla tu řada světových premiér jeho oper i baletů a v současné době je náš soubor jediným v ČR, který má na repertoáru hned tři Martinů jevištní díla. V sezoně 2019/2020, kdy slavíme 60 let od jeho úmrtí a 130 let od jeho narození, se k nim připojí další – opera Řecké pašije, hluboké humanistické poselství skladatele, které zde zaznělo již ve své československé premiéře. Hudební nastudování této velké sborové opery bude první spoluprací vynikajícího českého dirigenta Tomáše Netopila s naším souborem.

Závěr sezony patří dětem. Ferda Mravenec Ondřeje Sekory je stálicí dětské literatury a jeho operní podoba vytvořená brněnským skladatelem Evženem Zámečníkem je vtipným a zábavným úvodem do světa opery pro celou rodinu, obzvlášť když režisérem bude nejen vynikající divadelník, ale hlavně autor pohádek pro děti Arnošt Goldflam.

Baletní premiéry 2018/2019 představuje Mário Radačovský, umělecký šéf Baletu NdB:

Baletní soubor Národního divadla Brno završuje na začátku této sezony 100 let své stálé existence. A je to skvělý pocit, vždyť souborů s takovou dlouhou a bohatou historií na naší planetě zas tak mnoho není! Pro mne, tanečníky a celý tým je poctou být u začátku nového století Baletu NdB! Této události budeme věnovat pozornost po celou sezonu a také velké baletní Gala 25. ledna 2020 s účastí zvučných jmen evropských baletních hvězd, které se stane pomyslným vrcholem oslav sta let našeho souboru.

Ale samozřejmě pro naše diváky chystáme také skvělé premiéry, které rozšíří repertoár v Janáčkově i Mahenově divadle. Dovršením našeho úsilí o vizuální obnovu klasického repertoáru bude uvedení obnovené premiéry baletu Bajadéra v choreografii Jaroslava Slavického a nové scénografii Marka Hollého. Připravujeme také původní premiéru na motivy románu A. Dumase ml. Dáma s kaméliemi v choreografii renomované evropské choreografky Valentiny Turcu na hudbu Franze Schuberta v úpravě Andreje Pushkareva. Ostatně na původní tvorbu se hodláme zaměřit i v dalších sezonách. A nesmím opomenout ani uvedení dalšího zvučného choreografického jména, Edward Clug, jehož titul Radio and Juliet uvedeme v Mahenově divadle.

Všechny další akce a již tradiční projekty, které jsme pro vás připravovali v minulých sezonách, budou mít i nadále své pokračování v sezoně stoprvní, která, jak upřímně věřím a doufám, bude úspěšným vykročením do dalšího století se souborem Baletu NdB. Jsme důležitou součástí kulturního života města Brna již sto let. Vážíme si toho a jsme na to náležitě hrdí.

A co chystá čínohra? O premiérách promluvil Milan Šotek, umělecký šéf činohry NdB:

Soudit sezonu na základě dramaturgického plánu bývá někdy ošidné. Senzačně znějící tituly mohou nakonec doklopýtat k inscenacím přinejmenším rozpačitým. Dramplán je jistě možné také podcenit – to, že v zárodku absentují „dramaturgické objevy“, ještě neznamená, že se nemůžeme nadát znamenitých výsledků inscenačních. Ať už jsme dramaturgický plán činoherní sezony 2019/2020 sestavili jakkoliv brilantně, jeho vlastní jevištní realizace nás teprve čeká. Až ta stvrdí, zda jsme měli dobrý odhad na tituly, obsazení, inscenační týmy, umístění do budov. Je možné psát manifesty, rozhodnou však konkrétní inscenace.

Prozatím jediným hmatatelným výsledkem našeho konání je paleta deseti mimořádných plakátů, které pro činohru pořídil legendární český fotograf Jindřich Štreit. Černobílá poetika propojená současným grafickým gestem. Teď a tady, vždy však s vědomím tradice. Jednotlivé plakáty budete moci obdivovat nejen v prostoru města, ale od 2. 10. také na speciální výstavě v divadle Reduta, která vás provede celou radostnou anabází vzniku.

Poněkud mechanickým „programováním“ Mahenova divadla jako budovy pro „klasiku“ a divadla Reduta jako budovy pro „experiment“ otřesou hned první dvě činoherní premiéry: Goldoniho komediantská Mirandolína najde své místo v Redutě a znepokojivá Wrightova Pera markýze de Sade v Mahence. Rozhodovat tedy začnou scénické kvality textů, nikoliv striktní dělení, které ve výsledku hrozí generováním dvou vzájemně neprostupných diváckých okruhů. Mahenova činohra – od září výrazně profilována novým kmenovým režisérem Štěpánem Páclem a proměněným dramaturgickým týmem – chce totiž tam i tam rozvíjet základně to samé: péči o herectví a kvalitní dramatické texty.

Šotek ale zavzpomínal i na kolegy, kteří opustili tento svět. „Přes všechno krásné, co je před námi, dovolte mi na závěr posmutnět. Z divadelních prázdnin vrátili jsme se do podstatně jiného Brna. Je to Brno bez paní Evy Stehlíkové a pana Františka Derflera. Za celou Mahenovu činohru – hluboký obdiv k jejich inspirativnímu odkazu, uměleckému i lidskému. Přejme si, aby jejich nároky na práci s jevištním slovem nalezly ozvuk i v divadle dnešních dní,“ dodal umělecký šéf činohry NdB.

Jako každý rok i letos Národní divadlo Brno připravilo pro svoje diváky oblíbené Sezónní předplatné, v rámci kterého si mohou divadelní příznivci vybírat z patnácti předplatitelských skupin, které pokrývají většinu repertoáru NdB. Jsou poskládány do skupin, které zohledňují premiéry v nadcházející sezoně nebo jednotlivé soubory anebo dny v týdnu, ve kterých jsou diváci zvyklí do divadla chodit. Nabídka je tak široká, že si z ní vybere opravdu každý. Sezonní předplatné je možné zakoupit ještě do konce roku 2019.

Od nové sezony 2019/2020 navíc bude ve zrekonstruovaném Janáčkově divadle otevřeno nové Zákaznické centrum a večerní pokladna. Diváci je najdou v přízemí divadelní budovy ze strany Rooseveltovy ulice (vstup do bývalé restaurace Bohéma). Zákaznické centrum bude otevřeno vždy 45 minut před začátkem představení. Zde si diváci budou moct zakoupit vstupenky, programy a reklamní předměty Národního divadla Brno. Tento nový příjemný a moderně vybavený prostor nahradí stávající večerní pokladnu ve foyer Janáčkova divadla.

Již nyní jsou v plném proudu přípravy na již 7. ročník oblíbeného festivalu Janáček Brno, který bude slavnostně zahájen premiérou nové inscenace opery Osud Leoše Janáčka v režii Roberta Carsena. Program festivalu Janáček Brno 2020 bude zveřejněn v termínu 1. 12. 2019 při příležitosti preview koncertu špičkového souboru Pavel Haas Quartet v divadle Reduta v Brně. Od prosince letošního roku bude zahájen rovněž předprodej vstupenek na festival.

„Abychom zkrátili příznivcům našeho bienále čekání, připravili jsme již v tomto roce sérii preview akcí a koncertů, které se v Brně na podzim odehrají. V říjnu to bude naše výborná produkce Janáčkovy Její pastorkyně, kterou budeme přenášet pomocí platformy Opera Vision do celého světa. V listopadu se návštěvníci mohou těšit na slavnostní první recitál na originálu zrestaurovaného Janáčkova klavíru Ehrbar v Památníku Leoše Janáčka a další atraktivní koncerty,“ doplnil Jiří Heřman, umělecký šéf Janáčkovy opery NdB.