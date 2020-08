Národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru 400 představení, vrátilo 50 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení. Vrátilo se z 80.910 vstupenek zatím 73.630 kusů. V penězích by ND mělo vrátit 53,3 milionu korun, vrátilo zatím 51 milionů a zbývá vrátit ještě 2,3 milionů korun. Na setkání zaměstnanců divadla k zahájení 138. sezony to řekl ředitel ND Jan Burian.