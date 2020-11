Pražské Divadlo v Dlouhé zrušilo program do konce roku 2020, akce budou virtuální

Po Novém roce začne zkoušet tandem SKUTR původní adaptaci románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, jejíž premiéra je nadále plánovaná na březen 2021. ČTK to sdělila mluvčí divadla Karola Štěpánová, zřizovatelem divadla je hlavní město Praha.

Festival 13+ nejen pro teenagery se v lednu uskuteční pravděpodobně formou on-line vysílání a živých besed a chatů. Hostování Michala Vajdičky, který připravuje původní dramatizaci románu Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky: konec rudého člověka, se posouvá na sezonu 2021 až 2022. Na neurčito bylo odsunuto zkoušení hry Viliama Klimáčka Youtubeři (ó božský internet) v režii Janky Ryšánek Schmiedtové.

"To vše samozřejmě neznamená, že by se v divadle nyní nic nedělo. Pokračuje zkoušení nové komorní inscenace Mrk v režii Ondřeje Rychlého a naplno běží i tvorba a vysílání virtuálního programu, na kterém pracujeme už od začátku října. Většina akcí je veřejně přístupná, na několik vybraných se prodávají vstupenky či dobrovolné vstupenky," uvedla Štěpánová. "Novinkou je Stovka, 'poukaz na lepší časy', který je možné využít už nyní na on-line programy či nákup zboží, nebo později ke koupi vstupenek, anebo je nechat jako hodnotu divadlu," dodala.

Nejbližší akcí bude 17. listopadu první díl seriálu virtuálních setkání s tvůrci Krátké hovory z Dlouhé, kdy na facebooku a youtube o vzniku a zkoušení inscenace Dopisy Olze pohovoří Lukáš Trpišovský a Jan Vondráček. Další v pořadí bude on-line prohlídka zákulisí Zadním vchodem do Dlouhé, kterou se divadlo 21. listopadu zapojí do osmého ročníku Noci divadel. Poslední listopadovou neděli bude mít premiéru první díl čtení na pokračování z knihy Ludvíka Aškenazyho Malá vánoční povídka. Pět dílů divadlo uvede každou adventní neděli a poslední díl na Štědrý den. Divadlo připravuje jednorázové akce i seriály, živé vysílání i čtení na pokračování.

Divadla jsou kvůli opatřením proti šíření koronaviru pro diváky zavřená od 12. října. Na kulturní produkce budou moci diváci začít chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici rizik bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků a jejich rozdělení do sektorů. Některá divadla již dopředu na omezení zareagovala přerušením sezony.

Například divadla, která zřizuje hlavní město, se divákům otevřou nejdříve 1. ledna 2021. Zavřená do té doby zůstanou i v případě, že by otevření ve zbytku tohoto roku vláda umožnila. Vedení Hudebního divadla Karlín zrušilo do března 2021 všechna aktuálně prodávaná představení po Novém roce. Vstupenky na představení do konce letošního roku nebude karlínská scéna rušit jako celek, ale postupně, pokud bude znemožněna jejich realizace.