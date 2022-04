Připravuje se nový, původní, český muzikál Doktor Faust

Muzikál Doktor Faust je výsledkem mnohaleté spolupráce hudebního skladatele Vojtěcha Adamčíka a textaře a scénáristy Jana Batysty. „Muzikály jsme začali psát ještě při studiích na gymnáziu a po těch osmi letech, co spolu píšeme, je Doktor Faust naším třetím dokončeným dílem,“ říká autor hudby Vojtěch Adamčík. „Základy faustovského muzikálu jsme položili již v roce 2014, kdy vznikly první dvě písně. Ty jsme pak nějakou dobu nechali ležet, abychom se k nim v roce 2020 vrátili a pokračovali v práci tam, kde jsme skončili. Máme obrovskou radost, že se tohoto díla ujala právě produkce Divadla Na Maninách. Je velmi osvěžující potkat se s producenty, kteří se nebojí dát šanci mladým autorům. Až dosud jsme všechny muzikály uváděli v našich rodných Českých Budějovicích a inscenace Doktora Fausta pro nás tedy je pražským debutem,“ dodává.

Rockově laděný muzikál nebude ale pouze o lásce mezi Faustem a Markétkou, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Faustovské téma je v divadelní a filmové tvorbě natolik probrané, že už se jedná svým způsobem o klišé. Jak toto věčné téma zpracovat neotřele je tedy netriviální otázka. Bylo nutné vzít si inspiraci v dílech Goetheho a Marlowa, i v analogickém příběhu o Jobovi. Snažil jsem se faustovské téma myšlenkově přiblížit spíše novodobému humanismu,“ vysvětluje autor textů písní a scénáře Jan Batysta a doplňuje: „Naše dílo není snahou o filozofii, naopak je psané pro divácký zážitek. Jde o přezkoumání myšlenek hříchu, spásy a odpuštění způsobem, který nejsnáze proniká do diváckých srdcí – písněmi.“ Právě s ohledem na tématiku díla zpravocal autor libreta charakter Mefistofela tak, aby byl ztvárněn dvěma herci – mužem a ženou. Ďábel tedy vstoupí na jeviště hned ve dvou podobách, které se navzájem doplňují.

Představitelka Markétky, Marianna Polyaková nám řekla: „Na nově připravovaný autorský muzikál Doktor Faust se moc těším. Myslím si, že se svou rockovou hudbou a celkově formou bude trochu lišit od ostatních muzikálů, které se v Praze hrají. A samozřejmě na moji novou roli Markétky jsem neuvěřitelně zvědavá a těším se co všechno mi po pěvecké a herecké stránce přinese.“

Roli „Mefistofelesky“ bude hrát Elis Ochmanová. Ta nám prozradila: „Po úspěšné premiéře muzikálu Robinson Crusoe jsem ráda v divadle Na Maninách šla i do muzikálu Doktor Faust. V autorech muzikálu Vojtovi Adamčíkovi a Janu Batystovi vidím velký potenciál jako novou generaci muzikálových autorů a věřím, že do své pražské prvotiny dají všechno. A navíc Mefistofeles je moje první záporná role, takže o to víc se na to těším.”

„Do Fausta mě určitě přivádí nádherná hudba od Vojty Adamčíka, která mě velice zaujala. Dále také obsazení tohoto muzikálu. Když je v divadle dobrá parta lidí, hned se pracuje lépe!“ Prozradila další představitelka Markétky, Natálie Grosová.

Realizační tým muzikálu si již od počátku příprav kladl za cíl ukázat publiku nejen známé divadelní tváře, ale i talentované nováčky. Ve všech rolích se tedy představí kromě ostřílených matadorů také vycházející hvězdy muzikálové scény.