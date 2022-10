RECENZE: Poslední inscenace letošní sezóny Ti druzí je povedenou duchařskou komedií

V brilantních konverzačních výstupech se skrývají pod povrchem zábavnosti také běžné problémy každého z nás. Už na začátku inscenace realitní makléř nabízí manželskému páru, Felicity a Simonovi výborný pronájem domu, ve kterém – to taktně pomlčí, ve kterém straší duchové bývalých majitelů. A ti se objevují, povídají si, ovšem pro nové obyvatele domu jsou samozřejmě neviditelní.

Není to nový nápad. Řekněme, že je zde použit jakýsi putující sujet. Nejznámějším zastupitelem tohoto druhu situační (a konverzační a hudební) komedie je německý film režiséra Kurta Hoffmanna, Strašidla ze Spessartu. Stejně jako tam, i zde na jevišti jsou tvořeny humorné situace již klasickými fórky. (Například živá postava si sedá do křesla, kde již sedí duch.) Ale to jsou jenom okrajové efekty inscenace. Co všechno se však v dané konstelaci děje?

Věci se vznášejí ve vzduchu, přemisťují se samy od sebe… Zatímco realitního makléře Marka to děsí, pro Felicity jde o důvod, proč si dům ještě více zamilovat. Všichni jsou tedy spokojení. Markovi se podaří strašidelný dům pronajmout, Felicity se setkává s tím, co ji fascinuje, a Simon dokončuje román u stejného stolu jako jeho spisovatelský idol. A předchozí obyvatelé domu jsou opravdu stále „doma“. Neodešli do nebe, byli vráceni od nebeské brány, protože ani v přítomnosti svatého Petra nebyl Jack ochoten uvěřit v boží existenci.

Série situačních trapasů a nečekaných omylů může začít. A že jich tam je! Vstupní situace k tomu přímo nabízí. Vždyť v jednom domě sledujeme dva manželské páry. Každý z nich řeší vlastní problémy, navzájem se nevidí, ale přitom se významně ovlivňují. Dokonce se spolu naučí i komunikovat. Do děje vtipně zasahuje i strážný anděl, který nakonec oba duchy přece jenom odvede do nebe.

V brněnské inscenaci pod režijním vedením a v překladu Petra Gazdíka uvidíme na scéně Emila Konečného a v kostýmech Elišky Ondráčkové Lupačové na pohled běžné, ale inscenaci naplno sloužící reálie. V dramaturgii Jiřího Záviše hrají v rolích manželů Cameronových Alena Antalová a Petr Halberstadt. Mladí manželé Willisovi, noví nájemníci záhadného domu jsou Svetlana Janotová a Ondřej Halámek. Milého anděla strážného hraje Johana Gazdíková.

Povedená inscenace bude jistě hodně navštěvovaná. Vždyť humoru je v tom našem životě plném temného zpravodajství ze světa, jako šafránu. Takže hurá do Městského divadla v Brně! Tam je smíchu plná nůše.