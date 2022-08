Ve věku 96 let zemřel Karel Richter, jeden z nejstarších českých herců

"Svůj život Karel Richter zasvětil především divadlu, když si svoji první roli zahrál v deseti letech v Divadle Míly Mellanové. V jeho angažmá pak působil do roku 1949, kdy se postupně přejmenovalo na Městské divadlo pro mládež," uvedl Jan Richter. Členem souboru Divadla Jiřího Wolkera se stal v roce 1949. V roce 1973 se pak ujal jeho řízení, aby ho vedl až do roku 1990.Tvorbě pro děti a mládež intenzivně věnoval většinu svého profesního života a přispěl významnou měrou k jeho rozvoji a popularizaci nejen v tehdejším Československu, ale také za jeho hranicemi. Za jeho éry bylo Divadlo Jiřího Wolkera místem, kde se rodily významné herecké talenty jako Dagmar Havlová, Martina Hudečková, Ivan Vyskočil, Ivana Andrlová a mnozí další. V roce 1983 mu byl udělen titul zasloužilého umělce.

Karla Richtera proslavil rovněž jeho hlas. Už v roce 1940 udělal první zkušenost při namluvení desky Karafiátových Broučků. Nejvíce se ale do povědomí veřejnosti zapsal dabingem pro film, televizi, rozhlas či reklamu. Této oblasti se naplno věnoval od 60. let 20. století až do posledních chvil svého života. Stojí za ním stovky nadabovaných rolí ve filmech Fantomas se zlobí, Pearl Harbor, Titanik a Gladiátor nebo seriálech M*a*s*h, Haló, haló, Kojak i dokumentech.

V roce 1996 za své četné televizní a filmové role rovněž obdržel Senior prix od Herecké asociace. Za svou více než osmdesátiletou uměleckou kariéru spolupracoval s většinou významných herců, například Lídou Baarovou, Janem Werichem, Janem Horníčkem, Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem, Rudolfem Hrušínským, Jiřím Lábusem, Stelou Zázvorkovou, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.