Do Varů dorazil Johnny Depp, fanoušci na něj čekají dlouhé hodiny

Johnny Depp je spolu s Michaelem Cainem a Ethanem Hawkem jednou z hlavních hvězd letošního karlovarského festivalu. Má za sebou tři oscarové nominace, získal Zlatý glóbus, Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce, ale i čtrnáct vítězství v People’s Choice Award udílené filmovými fanoušky i řadu dalších cen a nominací.

Johnny Depp patří celosvětově mezi nejžádanější herecké osobnosti. Nominace na Oscara mu přinesly role ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, další za Hledání Země Nezemě a za film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, který mu vynesl i Cenu Screen Actors Guild pro nejlepšího herce. Neodmyslitelná je jeho spolupráce s režisérem Timem Burtonem, od Střihorukého Edwarda, přes Ospalou díru, Karlíka a továrnu na čokoládu po film Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street nebo Alenku v říši divů.

Jako producent stojí za filmy Hugo a jeho velký objev (2011) režírovaný Martinem Scorsesem, který získal 11 oscarových nominací a vysloužil si chválu kritiků. V dalších letech produkoval snímky Temné stíny (2012), Mortdecai: Grandiózní případ (2015) a Minamata (2020), ve všech zároveň ztvárnil hlavní role.

Na amerického herce, producenta a muzikanta Johnnyho Deppa dnes čekají u Thermalu v Karlových Varech jeho fanoušci. ČTK řekli, že raději přišli dříve, protože čekají, že na herce se přijde podívat hodně lidí. Chtěli mít dobré místo. Několik dívek přišlo i přes chladné a deštivé počasí už v 8:00. Někteří fanoušci mají na sobě kostýmy z Pirátů z Karibiku, kde Depp ztvárnil pirátského kapitána Jacka Sparrowa.

Lístky na filmy, které na karlovarském festivalu Depp osobně představí, byly beznadějně vyprodány pár minut po začátku rezervací. Kromě dnešního snímku o hudebníkovi MacGowanovi v sobotu uvede i drama Minimata, v němž hraje hlavní roli.

Johnny Depp pozdravil fanoušky a uvedl film o irské hudební legendě

Za nadšeného jásotu stovek fanoušků přijel do karlovarského hotelu Thermal americký herec Johnny Depp a uvedl projekci filmu o irském muzikantovi, který produkoval a kde také hraje. Fanoušci na hollywoodskou hvězdu čekali mnoho hodin, Depp se jim odvděčil tím, že se dlouho po vystoupení z limuzíny s nimi zdravil a podepisoval se jim. Projekce filmu tak začala s více než půlhodinovým zpožděním, to ale lidem v sále vůbec nevadilo a vítali ho také bouřlivým potleskem.

Depp se s dalšími členy delegace zúčastnil úvodu k filmu Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem. Film vedle Deppa doprovodili spoluproducent Stephen Deuters, jedna z protagonistek a manželka Shana MacGowana Victoria Clarkeová a režisér a další spoluproducent Julien Temple.

"Děkuji vám, že jste se přišli podívat na mimořádný film o mimořádném a jedinečném talentu, Je to jeden z mých hrdinů a myslím si, že je to básník, jehož básně lidé budou číst ještě za 200 let, pokud tady ještě budeme. Mnohokrát děkuji za to, že jste přišli," řekl Depp.

Film o frontmanovi legendárních The Pogues produkčně zaštítil Depp jako jeho dlouholetý přítel a ve filmu také sám vystupuje. Snímek formou rozhovorů s Shanem MacGowanem a mnoha jeho blízkými a pamětníky jeho hudební kariéry i celého života podává navíc nejen obraz zrodu punku, ale také ukazuje znesvářené Iry a Brity v 70. letech. Prostřednictvím vzpomínek a rozhovorů přibližuje Temple divákovi živelnou povahu, svérázný humor i citlivé nitro punkového básníka, jehož celoživotním souputníkem se stal alkohol.