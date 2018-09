Záhadné zmizení. Slavnou herečku nikdo neviděl tři měsíce, fanoušci jsou znepokojeni

— Autor: ČTK

Peking - Jedna z nejznámějších čínských hereček Fan Ping-ping se téměř tři měsíce neobjevila na veřejnosti. Podle agentury AP je pekingská kancelář jejího managementu opuštěná a její zářijové 37. narozeniny zůstaly téměř nepovšimnuty i na sociálních sítích. Její zmizení se dává do souvislosti se zatím málo přesným nařčením z daňového úniku, což by Fan mohlo dostat do konfliktu s čínskými úřady.