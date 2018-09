RECENZE: Sněžný muž rapuje? Yeti: Ledové dobrodružství staví pravdu na první místo

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

Migo je mladý yetti, který se nemůže dočkat, až po svém otci převezme prestižní práci rozeznívače gongu, kterým jeho lidé každé ráno probouzí slunce – obřího svítícího šneka putujícího po obloze. V Migově vesnici na vrcholku Himalájí vůbec věří v prapodivné bludy a hlavním heslem dne je: „neptej se a poslouchej posvátné kameny“. Kdo se jim vzepře – například tím, že svým sousedům plete hlavy o tom, jak potkal mytického „pidinožku“ (tzn. člověka) – je vykázán.

Yeti: Ledové dobrodružství (distributora pro příště odkazujeme k Pravidlům českého pravopisu, kterým se tentokrát vyhnul jako yettiové přemýšlení) je typickou americkou animovanou jednohubkou, kterých ročně vznikne hned několik. Má krásnou barevnou animaci, spoustu akce a pohybu, infantilní groteskový humor, který sem tam proloží vtípkem pro dospělé, nese jednoduché morální poselství, a když potřebuje nahnat čas a dělat, že jde s dobou, uchýlí se k lacinému, ale líbivému popovému songu.

Čím se ale může pochlubit, je zajímavý námět. Tím, že film sleduje příběh střetu lidstva a yettijstva z pohledu chlupatých obrů, nabízí tvůrcům velký prostor k vymýšlení zajímavých vtipů a paralel. Zatímco studnice chytrých vtipů ale začne pomalu vysychat ještě během první třetiny filmu, alegorie kritizující totalitní systémy (jak náboženské, tak státní), xenofobii, upřednostňování schematismu před plným pochopením komplexnosti skutečnosti a oslavující pravdu jako nejvyšší ideál, na jehož poznání máme všichni právo nehledě na to, jak nebezpečná nebo nepohodlná může být, nabírá na účinnosti a zajímavosti až do samotného závěru. Pravda, děje se tak (trochu paradoxně) ve zjednodušené a poněkud doslovné formě, aby to dokázaly pochopit i malé děti, ale i tak se v tomto ohledu scénář překvapivě činil.

Film si přesto užijí hlavně malé děti. Postavičky stále někam padají, do něčeho narážejí, nebo před něčím utíkají a uskakují. Většinou je to dokonce i vtipné, i když postupem času to začne být (alespoň pro starší diváky) lehce únavné. Dění na plátně se ani na chvilku nezastaví, jak příběh, tak obraz neustále spěchají kupředu, nebo alespoň víří kolem dokola. Chybí klidné pasáže, během kterých by se dalo vstřebat právě viděné, případně se lépe seznámit s postavami a prozkoumat jejich vzájemné vztahy.

Výraznou slabinou Ledového dobrodružství jsou písničky. Ne, že by byly vyloženě neposlouchatelné (a to ani v českém dabingu), jsou jen obyčejné, jedna splývá se druhou a nedá se očekávat, že by si je děti zapamatovaly a prozpěvovaly. Žádné Let it Go, žádné Hakuna Matata, jen nerozlišitelný šum spíchnutý horkou jehlou.

Yeti má spoustu výborných dílčích nápadů, působí ale uspěchaně, zmateně a všehovšudy by si zasloužil více péče – dotáhnout nápady, vyhladit hrany, zbavit se balastu. Jeho největší síla tkví v poněkud těžkopádně podaném, ale zato nečekaně vyspělém morálním poselství, které ne náhodou rezonuje se současnou atmosférou ve světě.

Celkové hodnocení: 65 %

Smallfoot (2018)

Originální znění: Zendaya, Channing Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden, Common, Jimmy Tatro a další

České znění: Michal Holán, Tomáš Juřička, Martin Sobotka, Zuzana Ďurdinová, Radek Škvor, Ladislav Cigánek a další

Režie: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

Scénář: Karey Kirkpatrick, Clare Sera

Hudba: Heitor Pereira

USA / 96 minut / animovaný, muzikál, dobrodružný