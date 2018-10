RECENZE: Drama První člověk sází na americké hodnoty, čímž se stává adeptem na Oscara

8 dní, 3 hodiny, 18 minut a 35 sekund. Přesně tolik času bylo zapotřebí, aby se tři piloti Apolla 11 zapsali do historie Ameriky a dějin lidstva. Po osmi letech se podařilo splnit národní cíl stanovený prezidentem Johnem F. Kennedym v roce 1961: přistát na Měsíci a vrátit se bezpečně na Zemi. Aby se tak vůbec stalo, museli astronauti provést několik let nezbytné přípravy, která některé z nich stála i život. Naše znalosti však většinou končí u jmen dvou nejznámějších aktérů Neila Armstronga a Buzze Aldrina a slavné věty: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“



Tyto mezery ve znalostech dovysvětluje životopisné drama První člověk, které vypráví o cestě na Měsíc skrze život Neila Armstronga v rozpětí let 1962 až 1969. Neil začínal létat jako pilot ve válce v Koreji, poté byl zkušebním pilotem pro letectvo, a nakonec pro NASA. Ve svém osobním životě byl tichý s břitkým smyslem pro humor. Projevoval se v momentech, kdy věděl, že může přispět. Ze ztráty svojí dvouleté dcery se vyrovnával prací. Jeho osobnost hezky shrnul režisér filmu Damien Chazelle slovy: „Na Neilovi je fascinující, že je pro většinu lidí záhadou. Vezměte si ten paradox – je to jeden z neslavnějších lidí v historii a víme o něm tak málo.“

Kosmonautský výcvik v NASA | foto: CinemArt



Myšlenka natočit film o slavném kosmonautovi a cestě na Měsíc se zrodila ještě před tím, než Armstrong v srpnu 2012 umřel. Kdyby nebyl nakloněný natočit film o svém životě, První člověk by na plátno nedoputoval. Předlohou ke snímku se stala kniha Jamese R. Hansena, ve které zkoumá úspěchy i neúspěchy Armstronga včetně jeho rodiny, kolegů a samotného národa. Producenti nějakou dobu pracovali na předloze sami, než se k nim přidal režisér Damien Chazelle, jenž vtisknul filmu ucelenou podobu.



Po dvou úspěšných filmech Whiplash a La La Land, se Damien Chazelle pouští do životopisného dramatu, jemuž vdechuje stejnou technickou dokonalost. Ať už jde o práci s kamerou, hudbou či jen to, jak pracuje s herci. Nenahlíží na děj z hlediska toho, co znamenalo úspěšně přistát na Měsíci, ale spíše ukazuje to, co to v té době znamenalo. Proto se může děj mnohdy jevit jako napínavý thriller, který divák naplno prožívá spolu s hlavním hrdinou.

Claire Foy v roli Janet Armstrongové | foto: CinemArt

Jediné, co ubírá na konečném výsledku filmu je přepálená stopáž. Chazelle se snažil v průběhu 141 minut odvyprávět až příliš mnoho věcí najednou. Příběh rodiny, kosmonautů nebo události samotné. To se podepisuje na závěru filmu, který je věnován samotné cestě na Měsíc. Působí to, jako kdyby režisér na poslední chvíli spěchal, aby stihl splnit časový limit. Scénář v rukou oscarového scénáristy Joshe Singera (Spotlight, Akta Pentagon: Skrytá válka) je velmi zdařilou adaptací knižní předlohy. Singer z knihy vytáhnul ty nejzásadnější informace, jimž dal ucelený řád.





Nicméně kvalita snímku stojí na hereckých výkonech. Po filmu La La Land Damien znovu spolupracuje s hvězdným hercem Ryanem Goslingem, který je tentokrát v kůži Neila Armstronga. Jeho výkon je natolik strhující, že mu to divák od prvních minut věří. Podařilo se mu dost přesvědčivě vykreslit kosmonautovu osobnost a patrně si získat nominaci na Oscara. Podobně strhující je Claire Foy (The Crown) v roli Janet Armstrongové. Foy bravurně sekunduje Goslingovy a velmi autenticky zobrazuje to, čím si musela ve skutečnosti projít Neilova manželka.

Chazelle se svojí novinkou První člověk potřetí míří k vítězství Oscara. Zdá se, že přesně ví, jak má natočit film, tak, aby se zalíbil nejen diváků, ale i filmové akademii. Skvěle hrající herci v čele s Goslingem a Foy to akorát potvrzují. Komorní příběhová atmosféra umocněná sledováním letu do kosmu z kokpitu raketoplánu je pak neopakovatelným diváckým zážitkem.



První člověk / First Man (2018)

Celkové hodnocení: 85%

Režie: Damien Chazelle

Scénář: Josh Singer

Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Lukas Haas, Jason Clarke, Christopher Abbott, Patrick Fugit, Shea Whigham, Pablo Schreiber

USA / 141 minut / Drama / Životopisný / Historický