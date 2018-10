RECENZE: Lady Gaga v novince Zrodila se hvězda září muzikálně nikoliv herecky

Úvod filmu začíná kytarovým řáděním country hvězdy Jacksona Mainea (Bradley Cooper) na pódiu za doprovodu jásotu davu. Po odehrání koncertu se Maine vydává utišit svého alkoholového démona a zcela náhodou se ocitá v baru určeném transgender lidem, kde narazí na neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Stefani Germanotta/Lady Gaga). Nepřekvapí, že se dvojice záhy vrhne do vášnivého milostného vztahu. Jack popostrčí Ally k vystupování v záři reflektorů, čímž nastartuje její kariéru.



Zatímco se Ally stává horkou novinkou nabalující na sebe více a více slávy, Jack se stahuje do ústraní z velkých pódií a začíná podléhat svým vnitřním démonům. Počáteční idylické pouto tak zažívá otřesy, kdy Ally je nucena trpět a zachraňovat Jacka z jeho opileckých eskapád. Je zřejmé, že velká láska nemůže zabránit katastrofě, ke které se schyluje.

Dvojice na slavném festivale Coachella | foto: Vertical Entertainment

Bradley Cooper, čtyřnásobný držitel nominace na Oscara, se ve filmu Zrodila se hvězda vyskytuje ve čtyřech rovinách jako režisér, spoluscénárista, muzikant a herec. Jedná se o Cooperův režijní debut, což sice není znát na kvalitě snímku, ale podepisuje se to na přepálené stopáži a dírách v příběhu. Je cítit, že si stále věří více před kamerou než za ní.



Scénář ve spolupráci s Ericem Rothem(Forrest Gump, Mnichov) pracuje z valné většiny s žánrovými klišé – alkoholismus, sláva, život hvězdy atd., kterým tvůrci vdechují nový život. Bradley mnohé udiví jako zpěvák a písničkář, kdy některé písně znějící na plátně pocházejí z přímo jeho hlavy. Na zbytku se podílela Lady Gaga ve spolupráci s muzikantem Lukasem Nelsonem(syn legendárního country zpěváka Willieho Nelsona). Nelsonova kapela Promise of the Real se objevuje po celou dobu filmu jako Bradleyho hudební doprovod.

Ústřední dvojice při skládání hudby | foto: Vertical Entertainment

Cooper je v roli Jacka Mainea nejsympatičtější a nejautentičtější postavou filmu. Už od úvodní scény divák věří, že tím slavným country zpěvákem je i ve skutečnosti. Zároveň je jedinou postavou, do které lze vidět i z hlediska její psychiky, tudíž postava má co říct nejen navenek. Lady Gaga je na plátně bez své každodenní okázalosti, působící naprosto přirozeně, pouze v některých momentech není její výkon zcela uvěřitelný. Její výkon je přiměřený, avšak stále ve stínu svého hereckého kolegy. Nicméně chemie mezi ústředním duem funguje a na tom film převážně stojí.



Aby filmaři divákovi přiblížili představu toho, jaké to je být hudební hvězdou a vystupovat před desitisíci fanoušků, natáčeli v kulisách ikonických míst jako Los Angeles’s Greek Theater, The Forum, na festivalu Coachella nebo v show Saturday Night Live. Zatímco záměr autorů zní slibně, konečné provedení takového výsledku nedosahuje. Dav, který dotváří atmosféru koncertních vystoupení, působí velmi uměle až nepřirozeně, jásá v momentech, kdy to není vhodné nebo naopak. Dostavuje se pocit, že zvolené lokace jsou spíše reklama než fungující prvek. Na druhou stranu výkon dvojice za pomoci kamaramana Matthewa Libatiqueho je natolik elektrifikující, že se tento drobný nedostatek dá přehlédnout.





O to větším nedostatkem jsou díry v nalinkované kariéře Ally. Začíná jako příležitostná zpěvačka po boku Jacka, je pouze otázkou času, kdy se nalezne agent, který by si ji vzal pod křídla. Jakmile se tak stane, její úspěch letí raketově nahoru – změna image, první album, nominace na Grammy. Motivace děje se stává nepochopitelnou, na plátně se dějí věci bez vysvětlení, jež do sebe sice koncepčně zapadají, ale při stopáži 136 minut působí nedotaženě.



Zrodila se hvězda je solidním melodramatickým filmem, který diváka strhne svojí upřímností, synergií mezi hlavními postavami a skvělým hudebním doprovodem. I přes nesrovnalosti v příběhu je režijní debut Bradleyho Coopera důstojným začátkem začínajícího filmaře. Herecký výkon Lady Gagy není špatný, ale co by herečka, má před sebou ještě hodně práce.

Zrodila se hvězda / A Star Is Born (2018)

Celkové hodnocení: 75%

Režie: Bradley Cooper

Scénář: Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos

USA / 136 minut / Drama / Romantický / Hudební