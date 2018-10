Zahraniční filmaři utrácejí v Česku miliardy, chystá se další velký projekt

— Autor: ČTK

Zahraniční filmaři loni v ČR utratili pět miliard korun. Umožňují to takzvané filmové pobídky, díky nimž se štábům může vrátit část nákladů. V ČR by ale mohlo zůstávat ročně ještě o jednu až dvě miliardy korun více, pokud by stát pobídky zvýšil z dnešních 20 na 25 procent. Zásadní jsou americké štáby, které aktuálně v Česku točí několik snímků či seriálů - jen produkce druhé řady série Knightfall v ČR utratila přes 800 milionů korun. O zvýšení pobídek i možných projektech jednali zástupci fondu kinematografie a českých producentů v USA.