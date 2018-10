RECENZE: Toman není kladný hrdina. Připomíná to, co už dnes nechceme zažít

Dějiny se opakují v "sinusoidách" a dnes jsme možná v té,která je velmi podobná období tzv. třetí republiky (1945 -1948), ve kterém se odehrává příběh Zdeňka Tomana ( v podání Jiřího Macháčka), tehdejšího šéfa československé zahraniční rozvědky. Jde o člověka nekompromisního, bez skrupulí ochotného pro svůj vlastní profit "kšeftovat" s čímkoliv a o čemkoliv. Manipuluje i s osudy mnoha lidí i z nejvyšších politických pater tehdejšího Československa. Mezi nimi byl i např. Jan Masaryk, kterého ztvárnil slovenský herec Roman Luknár. Zde možná tvůrcům šlo o ztvárnění tehdejšího ministra zahraniční poněkud jinak, nezažitě a lze říci, že to se opravdu povedlo. Roman Luknár postavě nic nepřidává, on s ní žije.

A to lze říci i o Jiřím Macháčkovi. Ten v médiích uvedl: "Asi před třemi lety jsem se Ondřeje Trojana ptal, jestli nechystá nějaký film, protože jsem chtěl točit něco právě s ním. A on že ano, připravuje, Toman se to jmenuje. Šéf komunistické rozvědky po druhé světové válce, zároveň Žid a současně takový vekslák té doby, prapodivná postava, jeden z prvních komunistů vězněných komunisty. A to mě zaujalo. To bych měl hrát já, říkám."

Divák nám dá možná za pravdu, že měl. Macháček se ke své roli postavil opravdu s grácií. Nepřehrává, nepřehání. Je neskutečně uvěřitelný, pro ženy až sympatický muž, který naprosto ví, co chce. Rázem při sledování filmu zapomeneme na snad dříve "floutka", poněkud zmateného hrdiny či zpěváka slavné kapely a vidíme jen bezpáteřního vyděrače, mistra ve vyjednávání, šmelináře, který zároveň dokáže finančně a luxusně zajistit nejen svou manželku Peslu (Kateřina Winterová), ale i svou milenku Miladu (Kristýna Boková).

Kateřině Winterové se co by manželce hlavního hrdiny podařilo snímek navíc "rozněžnit". Oko kamery Tomáše Sysela skvěle zachytilo tyto vzácné okamžiky, kdy divák zapomene na nekompromisní drama a sleduje příběh ženy, která miluje a neumí předstírat, a přesto se jeví jako až fanatická komunistka.

I další herecké výkony nezůstávají rozhodně pozadu. Stanislav Majer jako Rudolf Slánský svou postavu zlidšťuje a dodává i něco navíc. Malé role Jiřího Dvořáka, Radka Holuba, Václava Neužila či i Matěje Rupperta skvěle podtrhují atmosféru nadstandardně zpracovaného filmu.

Režisér a producent Ondřej Trojan tak do kin přinesl nejen napínavý politický thriller, ale pokusil se i o co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o dobové archívy a očitá svědectví. Skvělé výkony herců to jen podtrhují.

„Je pro mne fascinující, zabývat se touto dobou, o které se tak málo mluví a která zásadním způsobem ovlivnila naše životy až do dnešních dnů. Koneckonců mnoho potomků těch, co se dostali v poválečných letech přes mrtvoly nahoru, působilo v různých tajných i veřejných strukturách až do roku 1989 a nemálo z nich, bohužel, dodnes. Metody, které si osvojili od svých předků, praktikují v naší politice, bohužel, také dodnes,“ dodal režisér Trojan.

Dobová atmosféra, napětí, rozporuplné postavy, silný příběh to vše ve filmu skutečně najdeme. Jen je asi určen pro diváka, který dokáže toto náročné téma nejen posoudit, ale dát do určité paralely se současností, což bylo pravděpodobně cílem tvůrců filmu. Je třeba nahlédnout do historie a znovu ji prožít, obzvláště když jsme zapomněli na tu nedávnou.

Celkový dojem filmu navíc podtrhují kostýmy a hudba. Ta místy ve filmu až chybí, ale zdá se, že jde o záměr, kdy divák nemá dopředu tušit, že scéna bude dramatická. I to je jistě zajímavý počin.

HODNOCENÍ: 80%

Toman (2018), drama

ČR/SR

REŽIE: Ondřej Trojan

SCÉNÁŘ: Zdenka Šimandlová, Ondřej Trojan, na motivy Franka Reisse

KAMERA:Tomáš Sysel

STŘIH: Vladimír Barák

ZVUK: Jiří Klenka

ARCHITEKT:Tomáš Svoboda

KOSTÝMY: Katarína Štrbová – Bieliková

MASKY: Jana Bílková

HRAJÍ: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek Taclík, Roman Luknár, Lukáš Latinák, Táňa Pauhofová, Lukáš Melník, Jaromír Dulava, Jiří Dvořák, Martin Finger, Aleš Procházka, Monika Žáková, Radek Holub, Ondřej Malý, Matěj Ruppert, Jaroslav Plesl, Marián Mitaš, Miroslav Táborský, Ady Hajdu, Václav Neužil...