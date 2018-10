Nová komedie Jak se moří revizoři míří do kin po celé České republice

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Přichází ochlazení a s ním i topná sezóna. Jak se na ni co nejlépe připravit?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

A je to tady! Po roce a půl natáčení jde novinkový film Jak se moří revizoři do kin. Jeho slavnostní premiéra je naplánovaná už na čtvrtek 18. října, a následně se představí divákům napříč celou republikou.

V čem budou Revizoři jiní než běžná české komedie? To prozradila režisérka Eva Toulová:„Snažili jsme se natočit komedii, které se lidé nezasmějí jen jednorázově, ale ke které se s úsměvem vrátí i další roky. Vybrali jsme si jako hlavního protagonistu postavu revizora, která je už ve své podstatě sama o sobě tragická a komická zároveň. Našemu revizorovi to ale neklape nejen na poli pracovním, ale i osobním, a rozhodne se s tím něco udělat. A právě tento „zlomový okamžik“ sledujeme.“

Dana Morávková ve filmu Jak se moří revizoři | foto: Jak se moří revizoři fotogalerie

Tato očekávaná filmová novinka bude doslova nabitá komediálními scénkami, které navíc obohatí vyšperkované herecké výkony. Ve filmu tak uvidíte celou škálu známých jmen, a to Danu Morávkovou, Petra Baťka, Michaelu Tomešovou, Ladislava Ondřeje, Annu Kulovanou a v neposlední řadě také známé modelky Andreu Kalousovou s Anetou Vignerovou.

Na své si navíc přijdou také milovníci pikantnějších scén. Ty ve scénáři „schytala“ především postava Karin, kterou ztvárňuje Michaela Tomešová. Diváci se také mohou těšit na Petra Baťka, jak tančí polonahý na písničku Sexy and I Know It.„Vzhledem k tomu, že nejsem zrovna špičkový tanečník, tak to není scéna z filmu, na kterou bych vzpomínal nejraději. Prostě jeden z dalších hereckých úkolů, který jsem poslušně splnil,“okomentoval s tím, že se ale při natáčení tohoto obrazu nestyděl. „Tančil jsem v okruhu své veřejné samoty,“dodal.



Akční Batěk zároveň nazpíval a spolu s Jiřím Muchou napsal ústřední filmovou píseň s názvem Zas bude líp. „Už k ní vyšel i videoklip. Zároveň pod nakladatelstvím Olympia vychází k filmu i kniha Jak se moří revizoři,“ uvedla na závěr režisérka Eva Toulová.