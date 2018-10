RECENZE: Nový Halloween ctí svoji předlohu a dává na frak moderním hororům

Přesně po čtyřiceti letech, kdy proběhly Haddonfieldské vraždy, se vydává dvojice investigativních novinářů do sanatoria udělat rozhovor s vrahem Michaelem Myersem. Jeho psychiatr jim sdělí, že je sice Michael schopný mluvit, ale nečiní tak. I přes to, že jeden z novinářů mu ukáže jeho masku a zmíní Laurie Strodeovou, jedinou oběť, jenž mu unikla.



Poté novináři míří za Laurie, která trávila posledních čtyřicet let vyrovnáním se s posttraumatickým stresem a přípravě na Michalův nevyhnutelný návrat. Její psychický stav ji stál dvě manželství a odebrání její dcery Karen v mladém věku. Novináři ji přemlouvají, ať se naposledy setká s Michaelem, než jej odvezou do vězení s maximální ochranou. Laurie odmítá.

Michael Myers v akci | foto: CinemArt

Jakmile se transport s pacienty dostane na cestu, je jen otázkou času, kdy se Myers po letech v zajetí, uvolní z řetězu. Pak už nebude Laurie ani zbytek Haddonfieldu v bezpečí. Ještě k tomu, když je 31. října a na ulicích se to hemží maskami.



Halloween je již jedenáctým dílem franšízy, jejíž počátek se datuje k roku 1978, kdy legendární hororový režisér John Carpenter natočil úspěšný první díl. Následně vzniklo dalších devět pokračování vždy zaměřených na vraha Michaela Myerse. Jejich kvalita díl od dílu rapidně bilancovala.

Nový Halloween ignoruje ostatní pokračování a ctí dnes již kultovní jedničku. Proto bylo pro tvůrce důležité získat Carpentera jako hlavního konzultanta filmu. Jakmile byl na palubě, producenti se pustili do hledání režiséra. Narazili na Davida Gordona Greena, který má svém kontě řadu dramat jako George Washington nebo Silnější.

Vyšetřování v plném proudu | foto: CinemArt

„V naší producentské společnosti Blumhouse hodně věříme tomu, že nepotřebujete být dobrým hororovým režisérem, abyste točili skvělé hororové filmy. Jediné, co potřebujete, je být dobrým režisérem. Obdivoval jsem Davida už od jeho prvního filmu. Kontaktoval jsem ho, a tak se Halloween stal skutečností,” řekl producent Jason Blum o volbě režiséra.

David Gordon Green jde v novém Halloweenu ve stopách Carpentera. Nikam nespěchá, ignoruje jakékoliv současné trendy a styl. Pomalu buduje napětí a dostává se divákovi pod kůži. Zaměřuje se více na psychologii postav než na zbytečné brutality. Daří se mu to obdobně jako Carpenterovi před čtyřiceti lety.

V zasádě vše stojí na hlavní hrdince Laurie (Jamie Lee Curtis), která se po letech dočkala úctyhodného zpracování. Tvůrci ji vykreslili jako zlomenou ženu bojující s démony z minulosti a nepochopením ze strany rodiny. Všechny své obavy zhmotnila ve své dceři Karen (Judy Greer), kterou od mala nutila k téměř až vojenskému výcviku. Do tohoto ženského dramatu vchází vnučka Allyson (Andi Matichak), která se stává jakýmsi mostem mezi matkou a babičkou.

Díky široké psychologii postav dostává hororový příběh nový rozměr. Fanoušci ocení nejen legendární znělku z prvního dílu, ale také i herce Nicka Castlea, který před čtyřiceti lety hrál Micheala Myerse. Kdyby se na restartu franšízy nepodíleli původní tvůrci, konečný výsledek by nejspíš nebyl tak uspokojující.

Nový Halloween je poctivým oldschool hororem, který vzdává holt své předloze. Diváka si získá svojí atmosférou, zábavností a hlavně tím, že příběh má hlavu a patu. Chtělo by to víc takovýchto hororů.

Celkové hodnocení: 80%

Halloween (2018)

Režie: David Gordon Green

Scénář: Jeff Fradley, Danny McBride, David Gordon Green, Joh… (více)

Kamera: Michael Simmonds

Hudba: John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel A. Davies

Hrají: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle, Haluk Bilginer, Will Patton

USA / 106 / Horor / Thriller