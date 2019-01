Legendární horor Hřbitov zvířátek od Stephena Kinga se dočkal filmového pokračování

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Lidé si uvědomují svoji smrt. Co se děje s vaší myslí, když vás prohlásí za mrtvé?

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Pojišťovny si pochvalují rok 2018, počasí jim díru do rozpočtu neudělalo







Filmové adaptace knih od Stephena Kinga již nejsou pro diváky překvapením. Kingovy knihy mají velký komerční úspěch a autor se také může pochlubit tím, že dříve či později bylo každé jeho dílo převedeno na filmové plátno.

Velký úspěch získala loňská adaptace knihy To, která tvůrcům vydělala obrovské peníze. Remaku se také dočkal horor Hřbitov zvířátek, který byl původně natočen v roce 1989. Do českých kin se horor dostane až na začátku roku 2019 spolu s druhým dílem filmu To.

Nyní se spisovatel stál producentem hororového seriálu, který čeští diváci mohou sledovat na tuzemské HBO GO. Kromě psání a filmové tvorby se nyní King aktivně věnuje charitě a rád hraje epizodní role ve vlastních snímcích.