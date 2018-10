Zemřel herec Břetislav Slováček. Zářil ve vinohradském divadle, je znám i ze seriálů

— Autor: ČTK

Ve věku 70 let zemřel ve středu v kruhu své rodiny herec Břetislav Slováček. ČTK to dnes sdělil jeho syn Jakub Slováček. Hrál dlouhá léta ve vinohradském divadle, odkud v 90. letech spolu s dalšími herci přešel do obnoveného Divadla Na Fidlovačce. Objevoval se také v televizních inscenacích a seriálech, ve filmu byl obsazován do menších rolí, jako byl novinář v komedii Rozpuštěný a vypuštěný.