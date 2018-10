RECENZE: Trojka, nebo Jednička? Johnny English vykrádá sám sebe. Ale bránici Vám roztančí levou zadní

Rytíř Johnny English (Rowan Atkinson) už dávno pověsil špionské řemeslo na hřebík a místo toho učí na prestižní soukromé škole a ve volném čase rekrutuje desetileté talenty do služeb MI7. Na Británii i celý svět se ovšem řítí nová hrozba. Hrozba, které se povedlo jedním drobným hackerským útokem vyřadit všechny aktivní britské agenty. Vystresovaná předsedkyně vlády (žijící herecká legenda Emma Thompsonová) tak nemá jinou možnost, než povolat zpět do služby onoho pověstného babrala a samozvaného svůdníka. Relikt minulosti. Johnny s pomocí starého známého parťáka Bougha (Ben Miller), který je naprosto stejně nešikovný jako jeho vzor, ale disponuje oproti němu o kapku vyšší inteligencí a soudností, bohatého a všeobecně oblíbeného padoucha jako tradičně odhalí tak brzy a natolik nekonvenčními způsoby (rozuměj kombinací zabedněné předpojatosti, obecného ohrožení a neuvěřitelné náhody), že mu více času zabere přesvědčit své nadřízené o tom, že tím zlým je skutečně pan/paní X.

Co se příběhové kostry týče, filmaři se bůhvíjak nepředřeli. Pouze vzali starou kopii scénáře k prvnímu dílu, odvezli ji do skriptoopravny, vyměnili na ní několik plechů a příslušenství, celé to přestříkali neutrálním lakem a vyzdobili několika málo doplňky, které si pro změnu vypůjčili ze sedm let staré dvojky Johnny English se vrací.

Co je nové, to jsou samotné gagy. Rowan Atkinson je slapstickový polobůh s dokonalým načasováním a smyslem pro vyšperkování starých a na první pohled předvídatelných vtipů nějakým novým zvratem, nebo alespoň dodatečným pokračováním. Když k tomu připočítáte jeho mrbeanovskou mimiku, víte, do čeho jdete a víte, že vtipy padnou na úrodnou půdu. Skvěle ho v tomto doplňuje zvláště Olga Kurylyenková jakožto tradiční sexbomba (termín englishgirl se asi neujme) a jediná semiracionální postava celého filmu. Nijak zvlášť talentovaná herečka, která mimo jiné sekundovala Danielu Craigovi v bondovce Quantum of Solace, zde ukazuje, že jí komedie sednou o mnoho víc než dramatické a akční role, byť se její úloha v podstatě omezuje na obracení očí v sloup a výraz říkající „jak jsem se to sem vlastně dostala“?

Pobaví také paradox střetu staré a nové školy. High tech záporák si nejprve bez problémů pohrává se zkostnatělým anglickým bezpečnostním systémem, který se snaží neobratně adaptovat na nový digitální věk, jen aby tvrdě narazil na nehybný, ani ne tak analogový, jako spíše abakusový monolit jménem Johnny English. Kdo naopak zaostává, je Thompsonové předsedkyně vlády – alkoholička, neschopná úřednice a naivní hlupačka, kterou od Englishovy úrovně dělí jen její jistý šarm. Je to možná zajímavý koncept, bohužel nezvládnutý.

Je zklamáním, že se Johnny English znovu zasahuje spoléhá jen a pouze na humor a chybí mu to, čím se mohly pochlubit jeho předchůdci – náhodnými ústřely hlavního hrdiny ke genialitě, kterými překvapoval jak své okolí, tak i diváka (a hlavně tak ospravedlňoval své úspěchy), zábavnými slovními výměnami zejména mezi Johnnym a Boughem či zajímavými parťačkami, které se mohou pochlubit osobností.

Bohužel. English je tentokrát jen a pouze neschopné pako (těch několik nadějných momentů se s jeho dřívějšími talenty nemůže rovnat), dialogy postrádají jiskru i nápad, englishgirl Ophelia Bhuletova má, nehledě na své půvaby a těch pár komediálních výstupů, k oduševnělosti daleko a děj filmu je nejen neoriginální, ale hlavně v něm absentuje jakákoli snaha ho záživně odprezentovat. Oněch slaboučkých 88 minut působí spíš jako slepenec skečů, bílá hmota bez chuti a zápachu, která nás má dostat z bodu A do bodu Z, od hořícího hotelu na riviéře přes taneční parket až do rytířského brnění. Při sledování filmu to možná až tolik nevadí, ale v konkurenci lepších a zábavnějších komedií to Johnnymu Englishovi ani náhodou nepomůže dostat se divákovi do hlavy, natož se v převleku za Blu-Ray disk vplížit do jeho obýváku.

Zůstává otázkou, nakolik bylo moudré udělat více či méně neschopné blbce prakticky z 90 % postav. Vždyť to, čím první dva díly vynikaly, byl právě kontrast mezi schopnými a relativně rozumnými agenty, kteří dostávali na frak od schopného a relativně rozumného zloducha, a Johnnym s Boughem, kteří nebyli ani schopní, ani rozumní, ale nějakou náhodou se jim vždy povedlo případ rozlousknout. Paradox Růžového pantera, chcete-li.

Johnny English znovu zasahuje. A opět míří na vaše bránice s přesností černé zmije v zeleném leyland mini. Vše ostatní bohužel odfláknul s ledabylostí sobě vlastní. Neobstojí tak ani v souboji se svými předchůdci, ani ve světě moderních špionážních filmů a parodií. Pokud mu ale dáte šanci, jistě se hned několikrát od plic zasmějete.

Celkové hodnocení: 60 %

Johnny English Strikes Again (2018)

Hrají: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy, Michael Gambon a další

Režie: David Kerr

Scénář: William Davies

Kamera: Florian Hoffmeister

Hudba: Howard Goodall

Velká Británie, Francie / 88 minut / komedie, akční