RECENZE: Zlý časy v El Royale jsou doopravdy zlý. Nezachrání jej ani hvězdní herci

Režisér Drew Goddard debutoval v roce 2012 filmem Chata v horách, paralelně pracoval jako scénárista s Ridley Scottem a Marcem Fosterem, kteří pracují převážně na komerčně úspěšných velkofilmech. Goddard tak očividně není zvyklý pracovat s omezeným rozpočtem a letos se rozhodl natočit thriller, kde si hlavní role zahrály známé hollywoodské tváře včetně Jeffa Bridgese, Dakoty Johnsonové a hvězdy Marvelu Chrise Hemsworthe.

A aby toho nebylo málo, film, jenž uctívá Tarantina, je inspirován snímkem Osm hrozných, kde se za sněhové vánice sejdou hrdinové pod jednou střechou. V Goddardovém filmu se hrdinové sejdou pod stěnami hotelu El Royale – kněz, soulová zpěvačka, dvě dívky a někdo, kdo na první pohled vypadá jako obchodní cestující. Podezřelý je i sám hotel, který ve svých stěnách a pod podlahou skrývá mnohá tajemství.

Osudy všech postav se prolínají zrovna v hotelu El Royale, odkud málokdo vyjde živý. Hotel je zajímavý navíc i tím, že leží nedaleko jezera Tahoe a prochází skrz něj hranice dvou amerických států, Nevady a Kalifornie. Hosté si tak můžou vybrat pokoj v různých státech unie a porušovat či dodržovat zákony jednoho nebo druhého. Příběh, jež začíná příjezdem nových hostů, má celkem slibný počátek, ve výsledku se však ukáže, že hranice mezi dvěma americkými státy zůstaly pouze nevyužitou perspektivou.

Zvláštní nostalgická atmosféra doléhá ne diváka právě díky pestře zvolené hudbě, které se skoro jako jediné nedá nic vytknout. Jelikož samotný děj má příliš pomalý spad, občas se ta sama hudba stává poněkud nesnesitelná, desetiminutové sólo mladé černošky vyvolává spíš vztek a najednou působí jako lacině zvolený trik za účelem okouzlit diváky. Přehnal to Goddard i s délkou, na jejíž pozadí hasne všechno, co by tento film mohlo nějakým způsobem zachránit. V momentě, kdy se scénář omezuje pouze na zajímavý nápad, na povrch vyplývá špatná hra některých herců a zcela nepromyšlené a banální dialogy.

film Zlý časy v El Royale - herečka Dakota Johnson | foto: Cinemart.cz

Perličkou filmu musela být mladá hollywoodská herečka Dakota Johnsonová, která již poněkolikáté dokazuje, že dobrá dokáže být pouze v béčkouvých filmech, u kterých se s hereckým nadáním moc nepočítá. Chrisu Hemsworthovi, který kvůli roli zhubl o deset kilogram, chyběla jenom jedna věc, a to je kostým Thora. Hemsworth i přes velkou snahu v každém filmu vypadá stejně – vždycky máte pocit, že před vámi stojí chlapík, jehož hlavním úkolem je být hezký a svalnatý.

Zlý časy v El Royale jsou plny špinavých tajemství, dobré hudby a zajímavých nápadů, ze kterých je většina buď nevyužitá anebo ztratila svůj šarm v průběhu přehnané stopáže. Drew Goddard cílí tím pádem na divákovou okouzlenost hudbou a vizuálními efekty, ale vůbec zapomíná na dialogy a hereckou hru.

USA Bad Times at the El Royale (2018)

Celkové hodnocení: 60%



Režie: Drew GoddardScénář: Drew Goddard

Kamera: Seamus McGarvey

Hudba: Michael Giacchino

Hrají: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman, Katharine Isabelle, Manny Jacinto, Jonathan Whitesell

USA / 142 / Mysteriózní, Thriller