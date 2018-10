ČT připomněla opomíjeného Rašína. Ve filmu z něj udělala téměř dokonalého superhrdinu

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Alois Rašín zcela jistě patří k jedněm z nejdůležitějších, ale také nejopomíjenějších postav našich dějin. Přitom to byl on, kdo měl velkou zásluhu na tom, že po 1. světové válce Československo vůbec vzniklo. To se v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa rozhodla připomenout i Česká televize, roli advokáta a politika si zahrál Ondřej Vetchý.