RECENZE: Třetí Labyrint nemá v českých krimi konkurenci. Strach hraje na jistotu

Major Remeš (Jiří Langmajer) se potřetí vydává na stopu vrahovi, jehož řadění většinou není o touze po krvi. Spolu s novým týmem se pouští do vyšetřování případu brutálně zavražděného zemědělce na oltáři kostela v jedné moravské vesnici. Jak už je u kriminálního seriálu Labyrint zvykem, po první vraždě budou následovat další, které se ponesou v duchu náboženského motivu.



Motivem nové série je téma Ježíšových apoštolů v kombinaci s náboženským fanatismem. Režisér Strach ve své kriminální tvorbě dost často pracuje s náboženstvím, mysticismem nebo okultismem. To se promítá do nálady seriálu, která může připomínat romány Dana Browna nebo Strachovy televizní miniseriály Ďáblova les t a Ztracená brána.





Třetí série Labyrintu se zdárně vyhýbá chybám a mezerám napáchaným v druhé řadě, ale nenabízí napětí panující v té první. Tentokrát se děj více odehrává mimo Brno v místech jako Tišnov, Deblín, Nelepeč nebo hrad Hradegg, což jej posouvá jiným směrem. Zároveň se scénáristovi Petrovi Hudskému podařilo zdárně propojit historická fakta s fikcí – např. rodina žijící na statku v Nelepči skutečně existovala.

Kvalitu děje sráží mezery ve vyprávění na dlouhou trať a přílišná snaha vyvolat napětí. Scéna chlapce malujícího podivné obrazce za doprovodu dramatické hudby se tak může jevit jako směšná. Nicméně po dvou epizodách se tyto drobné anomálie vytrácejí. Problém ale nadále spočívá ve způsobu vyprávění.

Policisté při vyšetřování | foto: Česká televize

Strach daleko lépe dokáže vyprávět na krátkou trať jako u Ďáblovy lesti a Ztracené brány. V průběhu tří a půl hodin drží diváka doslova přilepeného na obrazovku. Třetí série je sice divácky atraktivní, ale pokulhává v jednotlivých přesunech mezi postavami. Strach na začátku vychrlí hromadu postav a až později odhaluje souvislosti mezi nimi, což by nevadilo, kdyby seriál neměl k sedmi hodinám. Díky týdenním mezerám mezi epizodami, divák pomalu zapomíná.

Ve vedlejších rolí se objevují i známí čeští herci | foto: Česká televize

Velký podíl na konečném výsledku mají herecké výkony, které jsou dost nevyvážené a dělí se na dva tábory. V tom prvním se nachází špičkoví herci jako Jiří Langmajer, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková a spousta dalších. Druhý tábor patří neznámým hercům ve vedlejších rolích, jejichž výkon sráží na uvěřitelnost několika scén, ať už jde o nemocnici nebo hospodu.



Trilogie Labyrint je na české scéně ojedinělou detektivkou, která je schopna svojí atmosférou a uceleností konkurovat zahraničním seriálům jako Temný případ nebo skandinávský Most. Strach opět dokazuje, že je v tomto žánru jako doma a že v Čechách nemá konkurenta. Osud čtvrté řady je však ve hvězdách.

Seriál je dostupný online na stránkách České televize.

Celkové hodnocení: 70%

Labyrint - Série 3. (2018)

Režie: Jiří Strach

Scénář: Petr Hudský

Kamera: Martin Šec

Hudba: Ondřej Gregor Brzobohatý

Hrají: Jiří Langmajer, Miroslav Donutil, Petr Stach, Denisa Nesvačilová, Lenka Vlasáková, David Švehlík, Pavel Řezníček, Jitka Čvančarová

Česko / 6h 53min / Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní