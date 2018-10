Historický film Jan Žižka představí i německé hvězdy

N epřehlédnutelným bude jistě Němec Werner Daehn, který hrál například ve filmu Valkýra po boku Toma Cruise, ve válečném dramatu Nepřítel před branami nebo v oscarového filmu Životy těch druhých. S Petrem Jáklem se poprvé setkal při natáčení amerického filmu xXx, kde spolu hráli protivníky Vina Diesla. „Během natáčení se z nás stali přátelé. Zjistili jsme, že máme stejné názory na filmy a věci okolo, “ prozradil Daehn. Jákl jej pak obsadil dokonce i do své režijní prvotiny, filmu Kajínek. „Jan Žižka je další moje práce s Petrem. Vždycky je lepší, když se znáte, nemusíte pak tolik mluvit, protože víte, jak ten druhý reaguje, jak přemýšlí, všechno je pak snazší,“ vysvětlil herec, který ztvární Ulricha. „Já jsem na tomhle vyrostl. Žil jsem v jednom z nejstarších německých měst, v ovzduší plném reformátorství, husitství, tohle všechno se mě dotýká. Můj otec byl učitel dějepisu a já obdivuju všechny, kdo se historii věnují třeba natáčením filmů. Mladé generaci musíme o naší historii vyprávět alespoň takhle,“ dodal herec, jehož postava také pochází z Německa, a tak na plátně pronese i pár slov ve své mateřštině.

N eméně známým hercem ve skupině bojovníků kolem Jana Žižky je Vinzenz Kiefer, kterého u nás sledujeme hlavně v nejúspěšnějším německém akčním krimiseriálu Kobra 11. Hrál také ale například v thrilleru Jason Bourne. „Moje postava jménem Conrad se stará o peníze. Vyjednává práci a dohlíží, aby za ni všichni dostali zaplaceno. Zároveň je to takový středověký krasavec, záleží mu na tom, aby dobře vypadal a měl hodně peněz,“ řekl o své roli nadšeně pohledný německý herec a věrný parťák Semira. „Já jsem už od dětství snil o tom, že se jednou stanu rytířem. A to se teď děje. Takovéhle role jsou důvodem, proč jsem se dal na herectví,“ vysvětlil Vinz. „Příběh Jana Žižky je sám o sobě silný a Petr Jákl navíc ví přesně, co od nás chce, mám rád jeho energii. Můžete se ho zeptat na cokoliv a vždycky zná odpověď. A to je pro mě jako pro herce důležité, potřebuju režisérovi důvěřovat. Navíc je na něm opravdu vidět, že mu na tom záleží a snaží se to dělat na vysoké úrovni. Až je mi skoro líto, že v prosinci skončíme,“ dodal s úsměvem herec.

Skupina kolem Jana Žižky je velmi rozmanitá a herci jsou různých národností, nicméně každý má svou přesně vymezenou roli. „Žoldáci v té době pocházeli také z různých zemí, z Německa, ze Švédska, ze Španělska, Francie… Proto jsme i my poskládali podobnou partu, jako by si tenkrát vybral Jan Žižka. A každý z nich má svoji přesně vymezenou roli ve skupině, stejně jako tenkrát,“ vysvětli režisér a producent Petr Jákl.

Štáb velkofilmu Jana Žižky se momentálně pohybuje v okolí Prahy, aby za pár dní opět vyrazil natáčet do lokací po celé České republice, kde bude natáčet až do prosince. Do kin by měl být film Jan Žižka uveden v roce 2020.