Keira Knightley si v novém filmu Colette vyzkoušela roli mladé bohémské spisovatelky

Sidonie-Gabrielle Colette byla zdrojem inspirace a fascinace pro mnoho čtenářů od doby vydání jejích prvních románů, tedy na počátku 20. století ve Francii. Ačkoliv její první částečně autobiografické novely psala pod jménem svého vykořisťovatelského manžela Henry Gauthier-Villarse, známého pod pseudonymem Willy, podařilo se jí osvobodit.

Romány Chéri (1920) a Gigi (1944), které vydala pod vlastním jménem, se staly bestsellery. Román Gigi byl v roce 1958 adaptován jako muzikál a stal se obrovským hitem. Nyní se příběh slavné spisovatelky promění v celovečerní film.

Colette se svým manželem Willym ( Dominic West) | foto: Bioscop

Anglický režisér Wash Westmoreland se rozhodl odhalit prvky jejího někdy skandálního osobního života, který ho fascinoval téměř dvě desetiletí. Životopisní drama reprezentuje období, kdy ženy požadovaly více rovnoprávnosti ve všech oblastech života a muži se snažili vší silou odolávat. "Tohle vše je zobrazeno právě ve vztahu mezi Colette a Willym," řekl režisér.

Příběh Colette je téma, které je Westmorelandovi velmi blízké, i proto, že na scénáři pracoval se svým zesnulým partnerem Glatzerem. Dnes režisér představuje světu své první režijní sólo. Keira Knightley, dvakrát nominovaná na Oscara se do projektu zamilovala, byl pro ni velmi inspirující. „Washovo pouto ke Colette je obrovské,“ komentovala Knightley. „Jeho láska k ní je absolutní. Vášeň a úsilí, které tomuto projektu věnoval, je ohromující. Nemohla jsem si pomoct, prostě mě to dostalo.“

Colette je příběh manželství, které je v jádru vykořisťující, ale jako u každého vztahu, jejich příběh byl složitější. Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky.

Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent.Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity.

Colette je příběh ženy, která se nebála pokládat otázky ohledně společenských mravů, sexuality a rovnosti pohlaví. Zasadila se o velké změny ve společnosti.

Životopisné drama Colette: Příběh vášně režíroval uznávaný britský režisér Wash Westmoreland (Pořád jsem to já). Hlavní role ztvárnili na Oscara dvakrát nominovaná Keira Knightely (série Piráti z Karibiku, filmy Kód Enigmy, Pýcha a předsudek) a na Zlatý Globus dvakrát nominovaný Dominic West (seriály Aféra, The Hour, film Tomb Raider).