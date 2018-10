Pět filmů, ve kterých herci vedlejších postav předčili hlavní hrdiny

1. Mlčení jehňátek – Anthony Hopkins - Dr. Hannibal Lecter

Slavný kanibal ve filmu zneklidnil nejednoho člověka. Sir Anthony Hopkins podal v roli děsivého, geniálního kanibala strhující výkon, kterým předčil i výkon Jodie Foster v hlavní roli. Nutno však podotknout, že ta hrála také znamenitě. Samotná Jodie Foster v jednom interview řekla, že jí Hopkins naháněl neskutečnou hrůzu.

2. Můj bratranec Vinny – Marisa Tomei – Mona Lisa Vito

Dva spolužáci z New Yorku jsou zatčeni pro podezření z vraždy. Jsou ale úplně zmatení a netuší, z čeho vlastně byli obviněni. Jejich výpovědi spouštějí řetězec dalších nedorozumění. Od elektrického křesla je může zachránit leda italský bratranec jednoho z nich, který po šesti pokusech konečně složil právnické zkoušky. Celý příběh rozjíždí řadu komických momentů, kdy se temperamentní, ale ne moc dobrý právník snaží zachránit svého bratrance a jeho kamaráda. Komického právníka však v jeho roli předčila herečka Marisa Tomei, která skvělým způsobem hrála jeho ženu Mona Lisu Vito.

3. Schindlerův seznam – Ralph Fiennes – Amon Goeth

Schindlerův seznam není nutné příliš představovat, kdo by neznal tento mistrovský kousek skvělého Stevena Spielberga. Hlavní roli v tomto strhujícím příběhu skvěle ztvárnil Liam Neeson, ovšem postava, která mnoha lidem po zhlédnutí filmu nedala spát, byla osoba nacistického pohlavára Amona Goetheho, kterého bravurně zahrál Ralph Fiennes. Zvláště mrazivá je scéna, ve které Amon střílí ze svého balkónu do nic netušících vězňů v koncentračním táboře, který dostal na starost.

4. Hanebný pancharti – Christoph Waltz – Hans Landa

Tarantinova klasika je filmem, který musíte vidět. Film vyniká skvělým scénářem, režií i zápletkou, ale hlavně neskutečným výkonem Waltze, který ve své postavě zosobnil opravdové zlo. Hans Landa je nacistický důstojník, který sám sebe nazývá lovcem židů. Mrazivé dialogy, které Landa ve filmu vede, jsou opravdovým hereckým koncertem Christopha Waltze.

5. Temný rytíř – Heath Ledger – Joker

Způsob jakým Ledger ztvárnil šíleného zločince Jokera je skvostný. Podařilo se mu do postavy vnést skutečnou temnotu vycházející z Jokerova charakterů. Při přípravě na roli se Heath Ledger údajně zavřel na šest týdnů do hotelového pokoje, aby se mohl dostat do šílené mysl Jokera. Během této doby četl různé spisy o duševních poruchách nebo experimentoval s tónem hlasu své postavy. Po natočení filmu byl Ledger nalezen mrtvý ve svém bytě. Bylo mu teprve 28 let. Posmrtně mu byl za jeho roli Jokera udělen Oscar.