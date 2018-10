Divoké večírky, skandály a život plný luxusu. Provokativní film o Berlusconim míří do českých kin

Berlusconiho luxusní sídlo, krásné ženy, drogy, dekadentní večírky, to vše je natočeno se Sorrentinovou typickou velkolepostí. Postava italského premiéra Berlusconiho, jeho skandály a pompézní životní styl byly pro Sorrentina skvělým námětem. Poskytly mu možnost rozpracovat dále jeho oblíbená témata, která diváci znají už z jeho předešlých filmů, ať už se jedná o politiku (drama Božský) nebo vyprázdněný marnotratný život smetánky (oscarový film Velká nádhera). Na své si přijdou také obdivovatelé Sorrentinova vizuálního stylu.

film Oni a Silvio | foto: aerofilms.cz

Hlavní roli ve filmu Oni a Silvio ztvárnil oblíbený Sorrentinův herec Toni Servillo. Tentokrát role nevyžadovala tolik zásahů do jeho vzhledu a spočívala spíše v podrobném nastudování Berlusconiho typické „masky“, pohybů a způsobu mluvy. To se mu podle italských médií povedlo dokonale. „Vlastně to nebylo tak těžké. Hraju někoho, kdo se chová jako hollywoodský herec,“ uvedl Servillo v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Snímek sleduje život jednoho z nejskandálnějších politiků dnešní doby, který dlouhou dobu byl v čele italské vlády a vlastní polovinu italských médií. Miliardář Silvio Berlusconi se proslavil svým bohémským způsobem života a dlouholetým přátelstvím s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

V Česku film Oni a Silvio bude uveden ve spolupráci karlovarského festivalu, Českou televizi a distribuční společnosti Aerofilms.

Děj

Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Neomezená moc? A je možné toho všeho dosáhnout a cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním dramatem. Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo tentokrát v hlavní roli ztvárňuje Silvia Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým způsobem života a zhýralými večírky, které svět zná pod označením „bunga bunga".

Film dává nahlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední postavy a nabízí pohled na mrazivé a mnohdy groteskní situace, ať už se týkají podplácení soudců, nákupu nejlepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. Zabývá se také tím, jací lidé Berlusconiho a jemu podobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus moci, založený na absolutní ztrátě hodnot, ponižování, egoismu a prospěchářství.