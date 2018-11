RECENZE: Rami Malek JE Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody Will Rock You

Jako Farrokh Bulsara dřel na letišti a trápil rodiče nočními toulkami po klubech. Jako Freddie Mercury ale dobyl celý svět… jen aby ho 24. listopadu 1991 zanechal v slzách. O dvacet let později se pod dohledem bývalých členů kapely v čele s Brianem Mayem zrodila myšlenka vzdát jedné z největších ikon populární hudby hold celovečerním snímkem. Tvůrčí neshody muzikantů s původním představitelem hlavní role Sachou Baronem Cohenem, který následně projekt v roce 2013 opustil, ale patří historii. I když si budeme navždy lámat hlavu tím, co by bylo, kdyby se na plátna kin dostal Mercuryho divoký život v podobě, jakou tento kontroverzní komik zamýšlel, důležitá je přítomnost.

A ta je zářivá a strhující. Rami Malek je Mercurymu tak podobný, tak si jen lze přát. Slavného zpěváka si navíc poctivě nastudoval a podařilo se mu vystihnout jeho pohyby, styl řeči a částečně i jeho živočišné charisma. Americký herec egyptského původu díky tomu funguje jako emocionální středobod, kolem kterého se točí osudy ostatních postav – členů kapely, Freddieho rodičů, životní lásky Mary Austionové i jeho manažera a milence Paula Prentera.

A zatímco Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) a John Deacon (Joseph Mazzello) jsou odstrčeni do pozadí a jejich interakce s frontmanem kapely se soustředí hlavně na „věci okolo muziky“, jsou to právě Freddieho intimní vztahy, které se dostávají do světel reflektorů. Právě skrze scény s velmi dobrými Lucy Boyntonovou (které po jednom z nejsympatičtějších filmů posledních let Sing Street nejspíš navždy připadne úloha muzikantovy múzy) a Allenem Leechem poznáváme, kým Mercury byl, když zrovna svému okolí nehrál pozérské divadlo.

Není ale pochyb, že je to právě představitel hlavní role, kdo film táhne kupředu. Společně s hudbou, samozřejmě. Ta je totiž původní, nazpívaná Freddiem a zahraná Brianem, Rogerem a Johnem. A poslechnout si Killer Queen, Love of My Life nebo titulní Bohemian Rhapsody v dokonale ozvučeném kinosálu je povinností každého fanouška dobré muziky. Škarohlídi budou tvrdit, že film stojí jen a pouze na písničkách od Queen, v jejíchž hlubinách se ztratí i to, že je jeho děj vlastně docela plochý a hraje na jistotu. A ano, částečně budou mít pravdu – jenže ji budou mít v obojím, jak ohledně neochoty riskovat, tak v tom, že se všechny tyto nedostatky rozpustí v Seven Seas of Rhye a zasednou je všechny Fat Bottomed Girls světa.

Bohemian Rhapsody se navíc může pochlubit stylově výraznou vizuální stránkou, smyslem pro humor a energií, která vás po nudném pracovním dni neuvěřitelně nabudí a vrátí vám chuť do života.

Fanoušci skupiny (zvláště ti, kteří si o Queenech něco přečetli nebo viděli dokument These Are Days Of Our Live) budou zmatení a dost možná naštvaní mnoha nepřesnostmi, ba přímo nesmysly, které se ve filmu objeví. Je pravdou, že tvůrci využívají uměleckých zkratek a zjednodušení víc, než by bylo zdrávo. Na druhou stranu se jedná o úpravy, které většinou slouží příběhu. Je tedy na každém divákovi, jestli je pro něj pravda svatá, nebo dokáže akceptovat Singerovu, McCartenovu a Fletcherovu uměleckou licenci říznutou vším, co May a spol. nepochybně zcenzurovali.

Nesmrtelná muzika, výborné herecké výkony v čele s Malekovým Mercurym, silný příběh tragické ikony a dokonale vystavěná kompozice s velkolepým finále ve Wembley, které funguje jako emocionální vyvrcholení, odměna za dvě hodiny strávené v soukromí kníraté primadony s předkusem.

Celkové hodnocení: 90 %

Bohemian Rhapsody (2018)

Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Mike Myers, Ben Hardy, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander a další

Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher

Scénář: Anthony McCarten

Kamera: Newton Thomas Sigel

Hudba: John Ottman

Velká Británie, USA / 134 minut / drama, životopisný, hudební